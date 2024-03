Οι ΗΠΑ κατέθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης που καλεί να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο για να νικήσει τη Χαμάς, με την παλαιστινιακή οργάνωση να τον κατηγορεί ότι κερδίζει χρόνο στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα για να επιτεθεί στη Ράφα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως και οι ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη, όπως σε κηδεία στην Τζενίν.

Η απειλή της τρομοκρατίας στη Δανία και εναντίον των συμφερόντων της στο εξωτερικό έχει αυξηθεί, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών PET της χώρας.

Η σύγκρουση στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και μαχητές της Χαμάς και οι περσινές συγκεντρώσεις στη Δανία, κατά τις οποίες κάηκαν αντίτυπα του Κορανίου, έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η PET διατήρησε την αξιολόγηση του συνολικού επιπέδου της απειλής στον τέταρτο βαθμό της σχετικής πενταβάθμιας κλίμακας που χρησιμοποιεί, όμως ανακοίνωσε ότι οι κίνδυνοι στο πλαίσιο του επιπέδου αυτού έχουν αυξηθεί.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Centcom (της Κεντρικής Αμερικάνικης Διοίκησης) αντιναύαρχος, Μπραντ Κούπερ επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ για συνομιλίες σχετικά με την κατασκευή από τις ΗΠΑ ενός λιμανιού στη Γάζα για ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρει ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Το Kan αναφέρει ότι συναντήθηκε με έναν αριθμό ισραηλινών αξιωματούχων.

Εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, η προσωρινή προβλήτα θα επιτρέψει την άμεση παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Μεσογείου.

Οι ΗΠΑ συντονίζονται με το Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζονται οι ισραηλινές ανησυχίες για την ασφάλεια και με τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις επί τόπου για να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια θα διανεμηθεί σωστά, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Κάιρο μετά από το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταθέσει πρόταση ψηφίσματος στο ΣΑ του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

Η ανάρτηση Μπλίνκεν για την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία:

In Jeddah, I met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan to discuss the humanitarian crisis in Gaza and efforts to immediately increase aid to Palestinians.

I reaffirmed our commitment to lasting peace and security in the region. pic.twitter.com/5pYQjytt1d

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2024