Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη από ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς υπαλλήλους στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters (φωτογραφία από το Χ, επάνω, από παλαιότερο βομβαρδισμό στον καταυλισμό).

The Latest Updates from Gaza:

• 15 people killed and dozens remain trapped under the rubble after an Israeli airstrike on a family home in Nuseirat

• 23+ people killed after an Israeli airstrike on tribal committees organizing aid distribution at the Kuwait roundabout pic.twitter.com/Uz9cbI0Wtx

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 19, 2024