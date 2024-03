Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν χθες Τρίτη ότι οι ισραηλινές αρχές θα πρέπει να επιτρέψουν στον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας, αφότου την αρνήθηκαν χθες Δευτέρα.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Johanna Geron) είχε δηλώσει από το Κάιρο ότι είχε «προγραμματίσει να πάει στη Ράφα», στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης με την Αίγυπτο αλλά «πληροφορήθηκε πως δεν του επιτρέπεται να εισέλθει».

Στη συνέχεια διευκρίνισε σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ ότι «οι ισραηλινές αρχές» του «αρνήθηκαν» την είσοδο στο πολιορκούμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

On the day new data is out on famine in #GAZA, the Israeli Authorities deny my entry to Gaza.

-Famine is imminent in the northern Gaza Strip, expected to arrive between now and May.

– Two million people= the entire population of Gaza is facing crisis levels of food insecurity…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2024