Την ώρα που οι βόμβες και η πείνα «θερίζουν» στη Γάζα, επανεκκίνησαν οι συνομιλίες στο Κατάρ για νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων.

Τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί μετά από δύο ισραηλινές επιθέσεις στη Ράφα, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά. Οκτώ είναι οι νεκροί μετά από επίθεση στη βόρεια Τζαμπάλια.

Απελευθερώθηκε ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ισμαήλ Αλ-Γκουλ που είχε συλληφθεί ενώ κάλυπτε την ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in

13:30 IDF: «50 τρομοκράτες σκοτώθηκαν, 180 συνελήφθησαν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να επιχειρούν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα και ότι «50 τρομοκράτες σκοτώθηκαν και 180 άτομα συνελήφθησαν».

Η ανακοίνωση των IDF υποστηρίζει ότι τα στρατεύματα βρίσκουν συνεχώς όπλα στους χώρους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με αυτή, τα στρατεύματα των IDF κατέστρεψαν «τρομοκρατική υποδομή» στη Χαν Γιουνίς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

נמשכת פעילות כוחות צה״ל ושב״כ, כוחות שייטת 13 וצוות הקרב של חטיבה 401 בהובלת אוגדה 162, במרחב בית החולים שיפאא׳. הלוחמים מחסלים מחבלים בקרבות פנים מול פנים ומאתרים אמצעי לחימה במרחב תוך מניעת פגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים וציוד רפואי>> pic.twitter.com/vAB7T70x8L — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 19, 2024

13:20 Ο επικεφαλής της Μοσάντ του Ισραήλ έφυγε από την Ντόχα

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, ο οποίος ηγείτο της ισραηλινής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στις συνομιλίες με τη Χαμάς υπό διαμεσολάβηση, έχει πλέον εγκαταλείψει το Κατάρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι.

Η ομάδα του, ωστόσο, θα παραμείνει στην Ντόχα καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται.

13:11 Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, το Κατάρ είναι «συγκρατημένα αισιόδοξο» για την επίτευξη λύσης

Σύμφωνα με τον Ματζίντ αλ-Ανσάρι, τον εκπρόσωπο Τύπου του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών:

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι

Οποιαδήποτε επίθεση στη Ράφα θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή και θα επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο των συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός

Οι συνομιλίες στη Ντόχα θα επικεντρωθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας

Το Ισραήλ πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για την ασφάλεια των αμάχων και των υγειονομικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας

Η 20ή ομάδα τραυματιών Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε στην Ντόχα για να λάβει ιατρική περίθαλψη

An Israeli operation in the Gaza Strip’s southern city of Rafah would result in major destruction and «atrocities» that have not been seen in the conflict, Qatar’s foreign ministry spokesperson Majed Al-Ansari said on Tuesday.https://t.co/1Ffh4KcNql — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 19, 2024

13:01 Ισραηλινός υπουργός: Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την εισβολή στη Ράφα

Ο υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ, Άβι Ντίχτερ λέει ότι η χερσαία εισβολή στη Ράφα πρέπει να προχωρήσει εάν το Ισραήλ θέλει να νικήσει πλήρως τη Χαμάς.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνουμε», δήλωσε ο Ντίχτερ στο ισραηλινό ραδιόφωνο Reshet Bet, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε άλλο προτεινόμενο σχέδιο είναι απλώς ένα «χολιγουντιανό» σενάριο.

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επανεξετάσει τη σχεδιαζόμενη εισβολή στη Ράφα, όπου καταφεύγουν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, χαρακτηρίζοντάς τη «λάθος».

Ο Νετανιάχου συμφώνησε να στείλει ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει «εναλλακτικές προσεγγίσεις» για μια χερσαία εισβολή στη Ράφα.

12:52 Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα εφέδρου που σκοτώθηκε σε μάχη στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Σεμπαστιάν Χαϊόν, 51 ετών, σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τις IDF.

Ο Χαϊόν καταγόταν από τη Ρος Χα’αγίν και υπηρετούσε ως διοικητής στην 401 ταξιαρχία.

12:43 Παλαιστίνια δημοσιογράφος συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις στη Ραμάλα

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τη Ρούλα Χασανέιν, Παλαιστίνια δημοσιογράφο, από το σπίτι της στην κατεχόμενη πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και κατάσχεσαν τον φορητό υπολογιστή και το τηλέφωνό της.

Με τη σύλληψη της Χασανέιν ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί στα κατεχόμενα εδάφη από τις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε περίπου 60.

Τουλάχιστον 40 από αυτούς παραμένουν στη φυλακή και περισσότεροι από τους μισούς κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η οικογένεια της Χασανέιν δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι είχε συζητήσει αν θα έπαιρνε μαζί της το εννέα μηνών μωρό της, καθώς εξακολουθούσε να θηλάζει, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να πραγματοποιούν επιδρομές σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπλούς, της Καλκίλια, της Βηθλεέμ, της Χεβρώνας και της Τζενίν.

12:33 Οι Παλαιστίνιοι περιμένουν τις λιγοστές παραδόσεις αλεύρων στην πόλη της Γάζας

Πλάνα που αναρτήθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων WAFA δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας να περιμένουν να παραλάβουν αλεύρι σε ένα κέντρο του ΟΗΕ.

Περισσότερο από το 70% των ανθρώπων στη βόρεια Γάζα αντιμετωπίζουν «καταστροφική πείνα», σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, με ορισμένους ανθρώπους να καταφεύγουν στην κατανάλωση ζωοτροφών ή αγριόχορτων για να επιβιώσουν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Gazans wait to receive flour at a UNRWA centre in the al-Tuffah neighbourhood of Gaza City, as the humanitarian situation in the Palestinian enclave worsens. pic.twitter.com/UukJG0rFbW — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) March 19, 2024

12:24 Οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα λένε ότι οι IDF ζητούν εκκένωση προς τα νότια

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας που εξακολουθούν να μένουν στα σπίτια τους κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα λένε ότι οι IDF τους καλούν να εκκενώσουν προς τα νότια, στην περιοχή Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στο κέντρο της Λωρίδας, σύμφωνα με τη Haaretz.

Η επιδρομή στο νοσοκομείο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις των IDF περικυκλώνουν το συγκρότημα, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα.

12:14 Περισσότερα για τις ισραηλινές επιδρομές σε στόχους της Χεζμπολάχ κοντά στη Δαμασκό

Ισραηλινές επιδρομές στοχοθέτησαν σήμερα τα χαράματα αποθήκες όπλων της λιβανικής Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Δαμασκού για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες, ανακοίνωσε συριακή μη κυβερνητική οργάνωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:05 Παλαιστινιακή πηγή: Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει την απάντησή του στην τελευταία προσφορά της Χαμάς, σύμφωνα με τη Haaretz.

«Από σήμερα το πρωί, οι συνομιλίες συνεχίζονται, μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και μεσολαβητών. Η ηγεσία της Χαμάς δεν έχει ακούσει κάποια επίσημη αναφορά ή απάντηση», δήλωσε η πηγή και σημείωσε ότι η οργάνωση περιμένει την απάντηση των διαμεσολαβητών, για να εδραιώσει τη θέση της και να καταλάβει αν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μοιάζει με μια ενδοϊσραηλινή διαπραγμάτευση, γύρω από τις οικογένειες των ομήρων και τους αγώνες εξουσίας εντός της κυβέρνησης και εναντίον των ΗΠΑ».

11:55 Τα πρόσφατα ισραηλινά χτυπήματα σηματοδοτούν την έναρξη της επιχείρησης στη Ράφα, λέει το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών

Η εντατικοποίηση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Ράφα, όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, σηματοδοτεί την επέκταση των ισραηλινών «εγκλημάτων» στη συνοριακή πόλη, δήλωσε την Τρίτη το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί στη Ράφα αντιπροσωπεύουν την ισραηλινή «περιφρόνηση» των διεθνών και αμερικανικών εκκλήσεων να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων στην πόλη.

«Το Ισραήλ έχει αρχίσει να καταστρέφει συστηματικά τη Ράφα με καθημερινές επιθέσεις και επανειλημμένες στοχοποιήσεις σπιτιών, σκοτώνοντας αμάχους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει την επίθεσή του κατά της Ράφα χωρίς να περιμένει την άδεια κανενός ή να ανακοινώσει την επιχείρηση», τονίζει το παλαιστινιακό υπουργείο.

Η δήλωση ήρθε μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα το πρωί της Τρίτης, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιους.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// #Israel began to destroy Rafah without announcing, to avoid international reactions and without waiting for permission from anyone#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/FSVTQLwUJ8 — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) March 19, 2024

11:41 Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, αλλά οι τριγύρω περιοχές παραμένουν υπό επίθεση

Ο Χάνι Μαχμούντ μεταδίδει από τη Ράφα για το Al Jazeera ότι: «Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από το εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Αλ-Σίφα, αφού εισέβαλε στο νοσοκομείο, έκανε επιχειρήσεις με μπουλντόζα στο προαύλιο και διεξήγαγε επιθετική και εκτεταμένη λεπτομερή έρευνα.

Λαμβάνουμε αναφορές για περίπου 150 άτομα που συνελήφθησαν μέσα από το νοσοκομείο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός κορυφαίου διοικητή ασφαλείας, ο οποίος συντόνιζε τις προσπάθειες μεταξύ των φυλών της Γάζας και της UNRWA και εξασφάλισε με επιτυχία την παράδοση φορτηγών με βοήθεια μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα.

Η δολοφονία αυτού του διοικητή ασφαλείας θα οδηγήσει σε χάος. Αυτό έχει διαλύσει το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας για άλλους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να συντονίζουν αυτού του είδους τις εργασίες για την παράδοση βοήθειας σε αυτές τις περιοχές.

Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται στην περιοχή. Τα κτίρια κατοικιών βομβαρδίζονται ανελέητα. Ακούσαμε ότι δύο κτίρια στη βόρεια πύλη του νοσοκομείου Αλ-Σίφα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ακούσαμε επίσης από το νότιο τμήμα του συγκροτήματος για ένα ακόμη κτίριο κατοικιών που δέχθηκε επίθεση, καθώς και για ένα τζαμί στα δυτικά του».

11:31 Στις 31.819 οι νεκροί στη Γάζα – 93 θύματα μόνο τις τελευταίες 24 ώρες

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 31.819 μετά από ισραηλινές επιθέσεις.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 73.934.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, 93 άτομα σκοτώθηκαν και 142 τραυματίστηκαν στη μαρτυρική Λωρίδα.

11:25 Νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τη γειτονιά Γιαρμούκ της πόλης της Γάζας.

Η περιοχή είναι γεμάτη με κατοικίες και κτίρια. Το σημείο που χτυπήθηκε δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από πολυάριθμα πολυώροφα κτίρια στην περιοχή μετά τα πλήγματα.

11:16 Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε παλαιστινιακό σπίτι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη – Αυξημένες οι επιθέσεις

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε παλαιστινιακό σπίτι και σε πολλά αυτοκίνητα στα χωριά Μπουρίν και Μαντάμα, νότια της κατεχόμενης πόλης Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, δήλωσαν τοπικές πηγές, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν την επίθεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, έποικοι από τον καταυλισμό Γιτζάρ – που έχει ιδρυθεί σε παλαιστινιακά εδάφη νότια της Ναμπλούς – επιτέθηκαν με πέτρες σε σπίτι που ανήκει στην οικογένεια Χίντι και έσπασαν τα παράθυρά του και πολλά αυτοκίνητα που ανήκουν σε Παλαιστίνιους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο της επίθεσης για να παράσχουν προστασία στους εποίκους, δήλωσαν μάρτυρες στο WAFA, και έριξαν αληθινές σφαίρες και δακρυγόνα κατά των Παλαιστινίων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο ΟΗΕ έχει καταγράψει περισσότερες από 650 επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή κατά μέσο όρο τέσσερις επιθέσεις εποίκων κάθε μέρα – ο υψηλότερος αριθμός από τότε που ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει τέτοια περιστατικά το 2006.

11:06 Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά προτρέπει σε άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας, Όλιβερ Ντάουντεν υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Τελ Αβίβ Μέσης και των μεγαλύτερων υποστηρικτών του, αλλά ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο Όλιβερ Ντάουντεν είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση «παροτρύνει συνεχώς» το Ισραήλ να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και είχε επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, όπου μαίνεται η ανθρωπιστική κρίση μετά από έξι μήνες μαχών.

«Γι’ αυτό ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί η είσοδος της βοήθειας και, κυρίως, η έξοδος των ομήρων», δήλωσε ο Ντάουντεν στο Reuters σε συνέντευξή του στη Σεούλ, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Ντάουντεν ήρθαν ως απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την ένταση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τους χειρισμούς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πόλεμο, ιδίως για την αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, το τελευταίο εναπομείναν προπύργιο της Χαμάς σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, όπου βρίσκουν καταφύγιο περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας που απομακρύνθηκαν από άλλα σημεία της Λωρίδας.

10:57 «Η Ιρλανδία λέει όχι στον Genocide Joe»

Τοιχογραφία στην Ιρλανδία κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν ότι ευθύνεται για τη γενοκτονία στη Γάζα, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι που του έδωσαν ακτιβιστές ενάντια στον πόλεμο στις ΗΠΑ: «Genocide Joe».

Δείτε την τοιχογραφία:

«Ireland says no to Genocide Joe» Spotted in Ireland! 🇮🇪🇵🇸 pic.twitter.com/xfExqTC1fY — Quds News Network (@QudsNen) March 19, 2024

10:47 Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το Ισραήλ επιτέθηκε σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ κοντά στη Δαμασκό

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ φέρεται να επιτέθηκε απόψε σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Δαμασκού.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του κέντρου, Ράμι Αμπντουλραχμάν, η τοποθεσία που δέχθηκε την επίθεση βρίσκεται στην περιοχή των βουνών Καλαμούν, περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον Αμπντουλραχμάν, η αποθήκη όπλων καταστράφηκε ολοσχερώς και σε αυτό το στάδιο δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα.

Τη νύχτα πηγή του συριακού στρατού δήλωσε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους στα προάστια της συριακής πρωτεύουσας και ότι ο συριακός στρατός αναχαίτισε ορισμένους από τους πυραύλους.

10:38 Η Γάζα έχει μετατραπεί σε «υπαίθριο νεκροταφείο»

Μιλώντας μετά από συνάντηση των υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι η Γάζα έχει γίνει «νεκροταφείο για πολλές από τις πιο σημαντικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου».

«Η Γάζα ήταν πριν από τον πόλεμο η μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή. Σήμερα, είναι το μεγαλύτερο υπαίθριο νεκροταφείο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

10:28 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην κεντρική Γάζα

Ο Βίλεμ Μαρξ του Al Jazeera μεταδίδει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι: «Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του μέσα και γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στο κέντρο της Γάζας.

Λέει ότι οι δυνάμεις του συνέλαβαν 200 άτομα που ήταν ύποπτα ότι δρούσαν εναντίον τους και σκότωσαν 20, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που ισχυρίζεται ότι ήταν ανώτερος διευθυντής επιχειρήσεων για την εσωτερική ασφάλεια της Χαμάς.

Άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε στη Γάζα, ωστόσο, λένε ότι επρόκειτο για έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μέρος της δομής της Χαμάς, αλλά ουσιαστικά ήταν ένας αστυνομικός.

Λένε ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες, διασφαλίζοντας ότι οι αυτοκινητοπομπές βοήθειας μπορούσαν να περάσουν από τη Γάζα με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

Θα πρέπει να δούμε τι θα σημάνει ο θάνατός του για την επιβολή του νόμου και για αυτό το είδος υποστήριξης των αυτοκινητοπομπών βοήθειας τις επόμενες ημέρες».

10:19 Η Νότια Αφρική ζητά έκτακτα μέτρα από το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Ισραήλ

Σε μια νομική προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, το Ισραήλ καταδίκασε την προσπάθεια της Νότιας Αφρικής να επιβάλει το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ περαιτέρω επείγουσες εντολές ως «ηθικά αποκρουστική» και ως κατάχρηση διαδικασιών.

Η Νότια Αφρική – η οποία λέει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τις υπάρχουσες εντολές του ΔΔΔ που το καλούν να διασφαλίσει ότι δεν διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα – κατέθεσε το δεύτερο αίτημά της στις 6 Μαρτίου ζητώντας από το δικαστήριο:

να διατάξει τον τερματισμό των εχθροπραξιών επειδή οι Παλαιστίνιοι πολίτες αντιμετώπιζαν την πείνα και «η απειλή ενός ολοκληρωτικού λιμού έχει πλέον υλοποιηθεί»

να διατάξει όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να απελευθερώσουν όλους τους αιχμαλώτους και τους κρατούμενους

να διατάξει το Ισραήλ να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή επειγόντως αναγκαίων βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση του λιμού και της πείνας» στη Γάζα

να λάβει αυτά τα μέτρα χωρίς να προγραμματίσει νέο γύρο ακροάσεων λόγω του «εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης»

10:09 Σκηνές εκτοπισμένων πλημμύρισαν στην κεντρική Γάζα

Σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας πλημμύρισαν το πρωί της Τρίτης μετά από μια νύχτα έντονης βροχόπτωσης, επιδεινώνοντας τις άσχημες συνθήκες για πολλές παλαιστινιακές οικογένειες που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές.

Δείτε βίντεο:

تغطية صحفية: غرق خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/inDhC9WQMn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 19, 2024

10:00 Μπλίνκεν για το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή: Θα συζητήσουμε τη «σωστή αρχιτεκτονική» για την ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δηλώνει ότι θα συζητήσει τρόπους για την οικοδόμηση της «σωστής αρχιτεκτονικής» για την περιφερειακή ειρήνη κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο:

την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα

την παροχή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα

τον μεταπολεμικό σχεδιασμό για τον παλαιστινιακό θύλακα

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει εκφράσει την απογοήτευσή της για την ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, συνέχισε να στέλνει δισεκατομμύρια δολάρια – και να πιέζει και για άλλα δισεκατομμύρια – σε στρατιωτική βοήθεια προς το Τελ Αβίβ για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ο Μπλίνκεν, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα, τόνισε ότι είναι «υποχρέωση» του Ισραήλ να διευκολύνει τη βοήθεια για τη Γάζα, εν μέσω αναφορών ότι ο λιμός απειλεί τον θύλακα.

Blinken visits Saudi Arabia, Egypt to discuss Gaza ceasefire.

Read more:https://t.co/bU2Ygvq4eT pic.twitter.com/QGD9Rr1Omh — SHAFAQ News (@Shafaqnews) March 19, 2024

09:50 Τα αποτελέσματα ισραηλινής επιδρομής σε χωριό στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινή επιδρομή έγινε στο χωριό Αουάρτα στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Δείτε φωτογραφίες μετά από την επιδρομή:

Israeli occupation soldiers wreak havoc after raiding and ransacking a house in the village of Awarta, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/eqNi7YuCvn — Quds News Network (@QudsNen) March 19, 2024

09:42 Ομάδα θα εξετάσει αναφορές για ήχους σκαψίματος από κατοίκους πόλης κοντά στη Δυτική Όχθη

Συγκροτήθηκε ομάδα για να διερευνήσει τις αναφορές των κατοίκων της Μπατ Χεφέρ, μιας ισραηλινής πόλης που βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα από την πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης και το χωριό Σουβέικα, αναφέρει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε έλεγχοι χωρίς να βρεθούν σήραγγες.

Σύμφωνα με το Ynet, η ομάδα θα συσταθεί υπό την Κεντρική Διοίκηση της Ισραηλινής Δύναμης Άμυνας και θα αποτελείται από στρατιωτικούς και πολιτικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις της κατάστασης μετά από πληροφορίες και αναφορές για την ύπαρξη τούνελ.

09:33 Τι συνέβη όταν το Ισραήλ «σφυροκόπησε» περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα

Οι ισραηλινές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα είχαν ως αποτέλεσμα περαιτέρω θανάτους και τραυματισμούς, αναφέρει ο Άνας Αλ-Σαρίφ του Al Jazeera.

Ένα κτίριο στην οδό Τζαλάα μετατράπηκε σε ερείπια, με ισραηλινά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να επιχειρούν από πάνω του. Ένα από τα θύματα ήταν ένα νεαρό κορίτσι.

Κάτοικοι και γείτονες χρησιμοποίησαν τα γυμνά τους χέρια για να προσπαθήσουν να βγάλουν τα θύματα κάτω από τα χαλάσματα.

«Για όνομα του Θεού, δεν έχω πού να πάω… Όλη η οικογένειά μου σκοτώθηκε», έλεγε, κλαίγοντας, ένα αγόρι. «Δεν έχω πού να πάω, για όνομα του Θεού», φώναζε.

Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα και η γύρω περιοχή παραμένουν πολιορκημένα από τις ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιατρική βοήθεια ή δραστηριότητα από τις ομάδες πολιτικής προστασίας, καθώς κανένα ασθενοφόρο ή ομάδα διάσωσης δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή.

09:23 Πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι τρέχουσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός;

Ο τελευταίος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς φέρεται να ξεκίνησε στο Κατάρ το βράδυ της Δευτέρας, καθώς μια ισραηλινή αντιπροσωπεία εξετάζει την πρόταση που υπέβαλε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Μια ισραηλινή αντιπροσωπεία, μαζί με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο, θα συζητήσουν το σχέδιο τριών σταδίων της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου σε αντάλλαγμα για 1.500 Παλαιστίνιους κρατούμενους, μεταξύ άλλων όρων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Εάν επιτύχουν, αυτή θα είναι η δεύτερη διακοπή των μαχών, μετά την προσωρινή ανθρωπιστική παύση που εξασφαλίστηκε στις 22 Νοεμβρίου. Η συμφωνία διήρκεσε επτά ημέρες προτού ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει την επίθεσή του στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός βάλλοντας προς το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία μη συμφωνώντας να απελευθερώσει περαιτέρω ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις.

09:14 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιους στη νότια Ράφα και άλλους οκτώ στη βόρεια Τζαμπάλια

Ο Ισμαήλ Αλ-Γκουλ του Al Jazeera περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασε υπό ισραηλινή κράτηση, λέγοντας ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έγδυσαν τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα και τους κράτησαν γυμνούς και με δεμένα μάτια για 12 ώρες

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αμερικανικά και ισραηλινά ΜΜΕ ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεκίνησαν στην Ντόχα. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τη Χαμάς ή τις χώρες που μεσολαβούν

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν αντιπροσωπείες τους στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν «εναλλακτικές προσεγγίσεις» σε μια χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι άμαχοι

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι κατέστρεψε αντιαεροπορικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κοντέινερ αποθήκευσης όπλων σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι

09:04 Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο για να συζητήσει τη συμφωνία εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την αύξηση της ποσότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον πολιορκημένο θύλακα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι ο Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στις Φιλιππίνες, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με Σαουδάραβες αξιωματούχους στην Τζέντα την Τετάρτη και θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Κάιρο την Πέμπτη για συνομιλίες με τις αιγυπτιακές αρχές.

08:54 Αξιωματούχος της UNICEF καταγγέλλει τη «σοκαριστική αδράνεια» του κόσμου για τον επικείμενο λιμό στη Γάζα

Η Αντέλε Κοντρ, περιφερειακή διευθύντρια της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ζήτησε το άνοιγμα όλων των διαβάσεων προς τη Γάζα, μετά από έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, η οποία προειδοποίησε για επικείμενο λιμό στα βόρεια τμήματα του θύλακα.

«Τα ευρήματα της IPC για τη Γάζα επιβεβαιώνουν αυτό για το οποίο προειδοποιούσαμε για επικείμενο λιμό εδώ και μήνες», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Η αδράνεια του κόσμου είναι σοκαριστική καθώς όλο και περισσότερα παιδιά υποκύπτουν σε έναν αργό θάνατο. Όλα τα συνοριακά περάσματα πρέπει να ανοίξουν τώρα για να επιτραπεί η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε η ίδια.

The IPC findings on #Gaza confirm what we have been warning about of impending famine for months now.

The world’s inaction is shocking as more children succumb to a slow death.

All border crossings must open now to allow unfettered access of humanitarian aid. https://t.co/lbYzXBQIGY — Adele Khodr (@AdeleKhodr) March 18, 2024

08:45 Αξιωματούχος του ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα αντιμετωπίζουν κίνδυνο οξύ υποσιτισμού

Η Μπεθ Μπέχντολ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, είπε ότι η κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας στη Γάζα επιδεινώνεται ραγδαία.

Η επισιτιστική ασφάλεια στον θύλακα «έχει επιδεινωθεί με ρυθμό και συχνότητα που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε η Μπέχντολ στο Al Jazeera.

Σύμφωνα με την Μπέχντολ, υπάρχουν τρία επίπεδα κρίσης της ολοκληρωμένης ταξινόμησης φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC).

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι 1,1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι στη Γάζα – περίπου ο μισός πληθυσμός – κατηγοριοποιούνται σήμερα στο επίπεδο πέντε, το οποίο χαρακτηρίζεται ως καταστροφή, που ενδεχομένως να οδηγήσει σε λιμό.

«Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά στο συγκεκριμένο επίπεδο έχουν ακραία έλλειψη τροφίμων και αδυνατούν να καλύψουν τις περισσότερες από τις βασικές τους ανάγκες», δήλωσε η Μπέχντολ.

«Οι άνθρωποι λιμοκτονούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο οξύ υποσιτισμού και τελικά θανάτου», κατέληξε.

08:35 Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί απειλούν να παραιτηθούν αν απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσαν κατ’ ιδίαν ότι θα εγκαταλείψουν την κυβέρνηση αν το Ισραήλ απελευθερώσει «δεκάδες τρομοκράτες με αίμα στα χέρια τους», μεταδίδει το ισραηλινό Κανάλι 13.

Η απειλή αυτή έρχεται καθώς μια ισραηλινή αντιπροσωπεία φέρεται να βρίσκεται στο Κατάρ για να υπάρξει μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων με τη Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς πρότεινε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε τρία στάδια, η οποία θα ξεκινούσε με την απελευθέρωση 40 Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι, σε αντάλλαγμα για 700 – 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 30 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, επιλεγμένους από τη Χαμάς.

08:20 Οι βόμβες και η πείνα «θερίζουν» στη Γάζα

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε για όσα προηγήθηκαν εδώ