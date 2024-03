Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) συνέλαβαν τον ανταποκριτή του δημοσιογραφικού μέσου Al Jazeera Arabic, Ismail al-Ghoul μέσα από το νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό με δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο ανταποκριτής του μέσου ξυλοκοπήθηκε σοβαρά από ισραηλινούς στρατιώτες πριν συλληφθεί μαζί με δεκάδες άνδρες και γυναίκες μέσα στο νοσοκομείο.

🔴 The Israeli occupation army arrested Al Jazeera correspondent, Ismail al-Ghoul, from his workplace inside Al-Shifa Hospital in #gaza.

🔴 Ismail was subjected to brutal beating and dragging by Israeli occupation soldiers while being taken to an unknown location. pic.twitter.com/iikEODXK2Y

— إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) March 18, 2024