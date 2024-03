«Βομβαρδίζεται» πάλι το νοσοκομείο Αλ Σίφα από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ακούγονται βομβαρδισμοί και πυρά (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Μονάδες «διεξάγουν (…) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Αλ-Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

The occupation army forces the displaced people in Al-Shifa Medical Complex in Gaza City to leave under showers of bullets and violent bombardment. pic.twitter.com/G1bM1eAHei

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη βομβαρδισμοί από αέρος και από πυροβόλα στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται η δομή υγείας, καθώς και την παρουσία χερσαίων δυνάμεων, «αρμάτων μάχης» που περικυκλώνουν το κτιριακό συγκρότημα.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ. Ορισμένοι μίλησαν για «μάχες» γύρω από το νοσοκομείο.

Αραβόφωνα μέλη του ισραηλινού στρατού διέταξαν με μεγάφωνα κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους καθώς «drones άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων στους δρόμους κοντά στο νοσοκομείο», αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες.

BREAKING:

⚡ 🇮🇱🇵🇸Al Shifa hospital in Gaza is under major attack by Israeli forces at the moment

They have attacked the upper floor

Several injuries have been reported.

Israeli forces surround hundreds of displaced people, patients, medical staff, and journalists inside… pic.twitter.com/cNJxUvwway

— Megatron (@Megatron_ron) March 18, 2024