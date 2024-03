Τουλάχιστον 20 νεκροί σε νέα σφαγή Παλαιστινίων που περίμεναν για τρόφιμα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κάνει λόγο για τουλάχιστον είκοσι νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες από τα «ισραηλινά πυρά» εναντίον πλήθους που ανέμενε ανθρωπιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (στη φωτογραφία από το X, επάνω, το πάτωμα γέμισε με αίμα σε χώρο αποθήκευσης τροφίμων, στον κόμβο Κουβέιτ).

Breaking: The @EuroMedHR strongly condemns Israel’s latest massacre of Palestinian civilians who had gathered in Gaza to obtain humanitarian aid.

The Israeli army targeted Palestinian civilians with gunfire from helicopters, tanks, and drones near the Kuwait roundabout on the… pic.twitter.com/dJrLQlpeRS

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 14, 2024