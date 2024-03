Νέα σφαγή Παλαιστινίων που περίμεναν για τρόφιμα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν σε «ισραηλινά πυρά» εναντίον πλήθους που περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία από το X, επάνω, ματωμένος σάκος με αλεύρι).

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στοχοθέτησαν πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί και περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στον κυκλικό κόμβο ‘Κουβέιτ’ της πόλης της Γάζας.

Injuries and martyrs arrive to the Shefa hospital following the attack by the occupation forces that targeted Palestinians whilst they were waiting for the humanitarian aids at the Kuwait roundabout in the north of Gaza. #Gaza #Gaza_Geniocide #IsraelApartheidState #IsraeliLies pic.twitter.com/lsKxDJQel1

— batoul aqel ‏𓂆 (@AqelBatool) March 14, 2024