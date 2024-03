Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις στοχοποίησαν ξανά αιτούντες βοήθεια στη Γάζα.

Το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στους πιστούς της Δυτικής Όχθης που εισέρχονται στο τέμενος Αλ Άκσα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς 35.000 συγκεντρώνονται για προσευχή την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά φορτηγού πλοίου στην Ερυθρά χωρίς να αναφερθούν θύματα, ενώ είχαν προηγηθεί επιδρομές στην Υεμένη από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία με έντεκα νεκρούς.

Ένα πλοίο που μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη Γάζα αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τρίτης από λιμάνι της Κύπρου, σε ένα πιλοτικό σχέδιο για να ανοίξει μια νέα θαλάσσια οδό βοήθειας.

Το πλοίο Open Arms εθεάθη να αποπλέει από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, ρυμουλκώντας μια φορτηγίδα που περιείχε περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνες.

Το Open Arms θα είναι εν τω μεταξύ το πρώτο πλοίο που θα πλεύσει από την Κύπρο προς τη Γάζα στο πλαίσιο ενός σχεδίου θαλάσσιου διαδρόμου που ανακοινώθηκε από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα πλοίο που μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη Γάζα αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τρίτης από λιμάνι της Κύπρου, σε ένα πιλοτικό σχέδιο για να ανοίξει μια νέα θαλάσσια οδό βοήθειας προς έναν πληθυσμό που βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας.

Το φιλανθρωπικό πλοίο Open Arms εθεάθη να αποπλέει από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, ρυμουλκώντας μια φορτηγίδα που περιείχε περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνες.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024