Γυναικόπαιδα τα περισσότερα θύματα της επίθεσης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας - Μαζική διαδήλωση κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ

Από τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με βίντεο και μάρτυρες.

Δεκατρία φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν με ασφάλεια στην Τζαμπάλια και την πόλη της Γάζας, σηματοδοτώντας τις πρώτες αυτοκινητοπομπές που ταξίδεψαν από τον νότο στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας χωρίς επεισόδια εδώ και τέσσερις μήνες.

Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός θα μπορούσαν να επαναληφθούν στο Κατάρ ήδη από την Κυριακή, με μια ισραηλινή αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής της Μοσάντ να αναμένεται να βρεθεί στη Ντόχα για να συζητήσει την πρόταση της Χαμάς για ένα σχέδιο τριών σταδίων για τον τερματισμό του πολέμου.

Τουλάχιστον 31.553 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 73.546 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο απολογισμός των νεκρών στο Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139, ενώ δεκάδες έχουν αιχμαλωτιστεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν οκτώ Παλαιστίνιους σε νυχτερινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν τοπικές πηγές ειδήσεων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Καλκίλια, τη Χεβρώνα και την Τζενίν, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στις πόλεις και έκαναν έφοδο σε σπίτια Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έχουν συλλάβει περίπου 7.605 Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Συρία τις πρώτες πρωινές ώρες, βάζοντας στο στόχαστρο δυο εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Δαμασκού, συμπεριλαμβανομένης αποθήκης όπλων και πυρομαχικών, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση, κι ένας στρατιωτικός τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως κατέρριψε χθες Σάββατο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας πως ακόμη ένα πιστεύεται ότι συνετρίβη στο νερό.

«Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς» εξαιτίας των συμβάντων αυτών, διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

March 16 Red Sea Update

On March 16, between 7:50 a.m. and 8:15 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched two unmanned Aerial vehicles (UAV) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and… pic.twitter.com/MIiFbTsiDW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2024