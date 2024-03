Δεύτερο πλοίο φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια είναι έτοιμο για άμεση αναχώρηση από την Κύπρο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άφιξη χθες 200 τόνων επισιτιστικής βοήθειας, ανακοίνωσαν σήμερα οι κυπριακές αρχές.

Η αποστολή βοήθειας μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου προορίζεται κυρίως για τον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική. Η διεθνής κοινότητα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η δια θαλάσσης μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη χερσαία τροφοδοσία της Λωρίδας της Γάζας.

Update from Cyprus📽️ WCK’s Trish is at the port in Larnaca where final preparations are underway for our next shipment of aid to sail to Gaza. The crew is boarding the support vessel that will accompany the aid and oversee the technical offloading process. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/ODXTQ3LgR0

Ο εκπρόσωπος του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης ανακοίνωσε ότι το πλοίο Jennifer είναι έτοιμο να αποπλεύσει «σήμερα (Σάββατο) ή αύριο (Κυριακή)» για τη Λωρίδα της Γάζας.

Το πλοίο θα κινηθεί στον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο που έχει ανοίξει από το λιμάνι της Λάρνακας και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, που ρυμούλκησε φορτηγίδα με 200 τόνους επισιτιστικής βοήθειας, προσφορά της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen, η οποία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το σύνολο του φορτίου εκφορτώθηκε μέσω προσωρινής πλωτής αποβάθρας και μεταφέρθηκε στον θύλακα με 12 φορτηγά.

Ο Χοσέ Αντρές, ο επικεφαλής της οργάνωσης Open Arms, δήλωσε ότι 240 τόνοι τροφίμων φορτώνονταν σήμερα στο δεύτερο πλοίο: ρύζι, αλεύρι, λάδι, κονσέρβες πρωτεϊνών και λαχανικά, αλλά και χουρμάδες που καταναλώνονται κατά παράδοσιν κατά την διάρκεια του μήνα του ραμαζανιού.

After 20 years of naval blockade in the Gaza Strip, yesterday the Open Arms, together with @wckitchen, opened this much-needed humanitarian maritime corridor to alleviate the extreme situation of the population. Another way of help.

The journey here has not been easy at all,… pic.twitter.com/yVovnSHi4a

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 16, 2024