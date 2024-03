Ένα στα τρία παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών στη βόρεια Γάζα αντιμετωπίζει τώρα οξύ υποσιτισμό και ο λιμός είναι στον ορίζοντα, δήλωσε σήμερα η κύρια υπηρεσία του ΟΗΕ που λειτουργεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο υποσιτισμός των παιδιών εξαπλώνεται γρήγορα και φθάνει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα στη Γάζα», ανέφερε το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή (UNRWA) σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέντε και πλέον μήνες αεροπορικής και χερσαίας ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα, την οποία προκάλεσε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι περισσότεροι από τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοί της είναι εκτοπισμένοι και αντιμετωπίζουν μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Νοσοκομεία στη Γάζα κάνουν λόγο για θάνατο παιδιών από υποσιτισμό και αφυδάτωση.

Το διεθνές παρατηρητήριο διατροφικής ανασφάλειας, το IPC (Integrated Food Security Phase Classification), αναμένεται να δημοσιοποιήσει σύντομα έκθεση για την έκταση της κρίσης λιμού στη Γάζα. Τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος λιμού στην περίοδο προβολής μέχρι τον Μάιο.

Για να κηρύξει λιμό το IPC, θα πρέπει τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού να υποφέρει από ακραίες ελλείψεις τροφίμων, με ένα στα τρία παιδιά να αντιμετωπίζει οξύ υποσιτισμό και δύο ανθρώπους στους 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή υποσιτισμό και αρρώστια.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρόο δήλωσε ότι η «τακτική της λιμοκτονίας» του Ισραήλ στη Γάζα είναι «απαράδεκτη», καθώς συναντήθηκε με τον επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρίνι.

«Το Ισραήλ πρέπει επειγόντως να παράσχει περισσότερη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα», έγραψε ο Ντε Κρόο στο X.

Πρόσθεσε ότι το Βέλγιο συνεχίζει να στηρίζει την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η οποία αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της βοήθειας προς τους ανθρώπους στη Γάζα» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία 160 υπαλλήλων της UNRWA στη Γάζα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Israel urgently needs to provide more humanitarian access to Gaza.

Tactics of starvation are inadmissible.

Belgium continues to support @UNRWA

It is the backbone of aid to the people in #Gaza

We expressed condolences to @UNLazzarini for over 160 staff who have been killed. pic.twitter.com/SBLDfTKtC1

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 16, 2024