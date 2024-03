Φρικιαστικές περιγραφές από τον ΟΗΕ - Δεν βλέπουν πλέον «μωρά φυσιολογικού μεγέθους»

Στη Γάζα, οι γιατροί δεν βλέπουν πλέον «μωρά φυσιολογικού μεγέθους»: αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε χθες Παρασκευή «τρομοκρατημένος» για τις κατά μέσο όρο 180 γυναίκες οι οποίες, πεινασμένες, αφυδατωμένες, φέρνουν παιδιά στον κόσμο στον παλαιστινιακό θύλακο κάθε μέρα (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Προσωπικά, φεύγω από τη Γάζα αυτή την εβδομάδα με τρόμο για το ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια, για τις 650.000 γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης, πάνω απ’ όλα για τις 180 γυναίκες που γεννούν καθημερινά», τόνισε ο Ντόμινικ Αλεν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) στα παλαιστινιακά εδάφη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ψηφιακά, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

Μπόρεσε να επισκεφθεί ορισμένα νοσοκομεία στα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μαιευτήρια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας — όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 31.000 άνθρωποι αφότου άρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Γιατροί ανέφεραν πως δεν βλέπουν πλέον βρέφη φυσιολογικού μεγέθους (…) Αντιθέτως, τραγικά, βλέπουν περισσότερο βρέφη που γεννιούνται νεκρά και περισσότερους θανάτους νεογνών», συνέχισε ο κ. Αλεν, περιγράφοντας έγκυες «εξαντλημένες, από τον φόβο, από το ότι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν επανειλημμένα, από την πείνα», από την αφυδάτωση…

«Οι μητέρες θα έπρεπε να παίρνουν τα μωρά τους στην αγκαλιά τους, όχι να τα τυλίγουν σε νεκρικούς σάκους», ξέσπασε.

A report reveals catastrophic numbers about children killed in Gaza..,

The Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) announced that the number of children killed due to the war in Gaza exceeds the number during four years… pic.twitter.com/RgjxiYjXhx

— Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) March 15, 2024