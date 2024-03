Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ψηφίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την πρόταση ψηφίσματος των ΗΠΑ που αναφέρεται σε «άμεση και διαρκή» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αν και υπάρχει κριτική σε σχέση με τη γλώσσα του σχεδίου απόφασης.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ αναμένεται να συναντήσει τους ομόλογούς του από τη CIA και την Αίγυπτο στο Κατάρ, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι το «χάσμα» στις διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς κλείνει.

Ωστόσο, την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Λωρίδα, αλλά και τη Δυτική Όχθη.

Οι συνομιλίες για νέα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων συνεχίζονται στην Ντόχα ανάμεσα σε αντιπροσώπους των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας, Νταβίντ Μπαρνέα, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Αμπντούλ Ραχμάν αλ Θάνι και τον επικεφαλής της υπηρεσίας της Αιγύπτου, Αμπάς Καμάλ.

Ενώ για καιρό αξίωνε οριστική κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έκανε την περασμένη εβδομάδα υποχώρηση, αποδεχόμενη κατ’ αρχάς να συζητήσει παύση των μαχών για έξι εβδομάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, ειδικά για την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας και των Παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ απαιτεί η Χαμάς να του επιδώσει προτού εφαρμοστεί εκεχειρία πλήρη ονομαστικό κατάλογο των ομήρων που παραμένουν στη ζωή, ενώ η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να επιλέξει εκείνη τους σημαντικότερους Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές που θα αφεθούν ελεύθεροι, σημείωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τις συνομιλίες, που αφορούν επίσης την αύξηση της βοήθειας στη Γάζα.

Κοινή δήλωση που εκδόθηκε από υπουργούς Εξωτερικών αραβικών χωρών ζητά την «άρση όλων των εμποδίων που έχει επιβάλει το Ισραήλ» στην ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, προκειμένου να «αντιμετωπιστούν οι τρομερές ανάγκες περισσότερων από δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων που αντιμετωπίζουν λιμό».

«Οι υπουργοί της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν από κοινού το άνοιγμα όλων των συνοριακών διαβάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Άραβες υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα Κάιρο την Πέμπτη για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Βρετανία και η Αυστραλία υπογραμμίζουν την ανάγκη για «άμεση παύση των μαχών» στη Γάζα.

Η έκκληση έγινε μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην πόλη Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Οι σύμμαχοι εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία τονίζεται η «επείγουσα ανάγκη για άμεση παύση των μαχών στη Γάζα, ώστε να επιτραπεί η ροή βοήθειας και η απελευθέρωση των ομήρων».

Η Ρασίντα Τλαΐμπ, το μοναδικό μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ που είναι Αμερικανο-Παλαιστίνια, κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι διέπραξε μερικά από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας «αυτού του αιώνα» στον πόλεμο στη Γάζα.

«Αυτό δεν είναι ένα τραγικό δυστύχημα», δήλωσε η Τλαΐμπ σε ομιλία της από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη.

«Αυτό που παρακολουθούμε, σε όλον τον κόσμο, είναι η ισραηλινή κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο πολέμου. Η πείνα είναι αποτέλεσμα της πλήρους πολιορκίας της Γάζας και της σκόπιμης στοχοποίησης της τοπικής παραγωγής τροφίμων, των υποδομών και της παρεμπόδισης των κομβόι βοήθειας».

Η Τλαΐμπ δήλωσε ότι δεν θα υπήρχε «τίποτα ανθρωπιστικό» σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που απλώς θα καθυστερούσε την επίθεση κατά των Παλαιστινίων αμάχων και αντ’ αυτού ζήτησε μια «διαρκή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός» ως τη μόνη λύση στον πόλεμο.

«Τα Παλαιστίνια παιδιά αξίζουν να ζήσουν. Δεν είναι αναλώσιμα», δήλωσε η Τλαΐμπ.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δήλωσε ότι «η απόδοση ευθυνών είναι πιο αναγκαία από ποτέ» για τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

«Ο κολοσσιαίος όγκος των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ στη Γάζα μόνο τους τελευταίους 6 μήνες θα μπορούσε να απασχολήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις επόμενες πέντε δεκαετίες, ειδικά με τον τρέχοντα ρυθμό των διαδικασιών», ανέφερε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε σε ανάρτησή της στο X.

Η ίδια στην ανάρτησή της ανάρτησε πλάνα από την επίθεση σε τέσσερις Παλαιστίνιους άνδρες που σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

