Ο Καναδάς θα σταματήσει τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, κυβερνητική πηγή έπειτα από μη δεσμευτική ψηφοφορία που διεξήχθη στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η πραγματικότητα επί του πεδίου δεν μας επιτρέπει πλέον» να εξάγουμε όπλα στο Ισραήλ, δήλωσε η πηγή αυτή.

Το κοινοβούλιο του Καναδά υιοθέτησε τη Δευτέρα μη δεσμευτικό ψήφισμα υπέρ «της άμεσης εκεχειρίας» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το ψήφισμα αυτό ζητούσε επίσης από την κυβέρνηση «την αναστολή των εγκρίσεων και των αποστολών» όπλων «προς το Ισραήλ».

«Μετά την 7η Οκτωβρίου δεν έχουμε εγκρίνει παρά άδειες για μη θανατηφόρο εξοπλισμό. Και, με δεδομένη τη γρήγορη εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου, δεν έχουμε εγκρίνει καμία άδεια από τις 8 Ιανουαρίου», είχε επισημάνει η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί, η οποία επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τη Μέση Ανατολή.

Οι άδειες πώλησης όπλων που εγκρίθηκαν από τον Καναδά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα αφορούσαν αποκλειστικά εξαγωγές μη θανατηφόρου εξοπλισμού, όπως «συσκευές επικοινωνίας», εξήγησε η κυβερνητική πηγή.

Την απόφαση χαιρέτισαν ακτιβιστές:

Update re: #CanadaStopArmingIsrael.

It’s not clear from the Government’s response that @melaniejoly will cancel existing permits for military exports to Israel.

Let us be clear: We will continue mobilizing with allies until all such permits are cancelled. #ArmsEmbargoOnIsrael https://t.co/lEDg1mt42S

— Labour Against the Arms Trade (@LAATCanada) March 19, 2024