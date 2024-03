Στα αίτια που οδήγησαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali να προσκρούσει σε πυλώνα της μεταλλικής γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι στον ποταμό Πατάπσκο στη Βαλτιμόρη, οδηγώντας στην κατάρρευσή της επικεντρώνονται οι Αρχές.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) και όπως δήλωσε η πρόεδρος του, Τζένιφερ Χόμεντι, το συμβούλιο θα προσπαθήσει να προσδιορίσει τι συνέβη στο πλοίο Dali, αλλά θα εξετάσει επίσης τη δομή της ίδιας της γέφυρας.

Οι ερευνητές της NTSB επιβιβάστηκαν στο πλοίο και ανέκτησαν τον καταγραφέα δεδομένων του πλοίου ή το μαύρο κουτί του σκάφους.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ερευνητές καθώς θα το χρησιμοποιήσουν για να συνθέσουν ένα χρονοδιάγραμμα για το τι οδήγησε στην πρόσκρουση του πλοίου στη γέφυρα.

Η NTSB θα προσπαθήσει να επαληθεύσει τις αναφορές ότι το πλοίο είχε προβλήματα ισχύος και έχασε την πρόωση λίγο πριν χτυπήσει τον πυλώνα, δήλωσε η Χόμεντι.

«Το στείλαμε στο εργαστήριό μας και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να μοιραστούμε ένα χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που συνέβησαν με βάση αυτά τα δεδομένα και να είμαστε σε θέση να παράσχουμε κάποιου είδους συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρξε διακοπή ρεύματος ή όχι αργότερα σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, μια ομάδα 24 ερευνητών σχεδίαζε να επιστρέψει στο πλοίο την Τετάρτη για να επικεντρωθεί στη συλλογή των ευπαθών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του πλοίου.

Οι ερευνητές θα ξεκινήσουν επίσης συνεντεύξεις με το πλήρωμα του Dali και μια εξειδικευμένη ομάδα θα προσδιορίσει ποιος ήλεγχε το σκάφος και ποιος βρισκόταν στη γέφυρα του πλοίου τη στιγμή της συντριβής.

Το NTSB θα εξετάσει επιπλέον τη δομή της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι και τα συντρίμμια που έπεσαν στο νερό ή πάνω στο πλοίο, δήλωσε ο Χόμεντι. Θα καθορίσει αν υπήρχαν άλλα μέτρα που «θα έπρεπε να είχαν ληφθεί για να αποτραπεί αυτό το είδος καταστροφής από το να συμβεί», είπε, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων όπως «δελφίνια» και άλλες δομές που αποσκοπούν στην προστασία της γέφυρας.

Σύμφωνα με τη Χόμεντι, η προκαταρκτική έκθεση για το δυστύχημα αναμένεται να εκδοθεί εντός δύο έως τεσσάρων εβδομάδων, αλλά η τελική έκθεση θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα λένε ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης αν τα μολυσμένα καύσιμα έπαιξαν ρόλο στη συντριβή, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τέτοια καύσιμα είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα στις κύριες γεννήτριες ενέργειας ενός πλοίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί μπλακάουτ, δήλωσε ο ναυπηγός Φώτης Παγουλάτος, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο κ. Παγουλάτος δήλωσε ότι ένα πλήρες μπλακ άουτ μπορεί να προκαλέσει απώλεια της πρόωσης του πλοίου, αναγκάζοντας τις μικρότερες γεννήτριες να ενεργοποιηθούν. Οι μικρότερες γεννήτριες, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να φέρουν όλες τις λειτουργίες των κύριων και χρειάζονται χρόνο για να ξεκινήσουν.

Το «μαύρο κουτί» διατηρεί ένα αρχείο δεδομένων και χρησιμοποιείται συχνά από ερευνητές, αστυνομικούς και ασφαλιστικές εταιρείες για να αποκτήσουν εικόνα για το τι συνέβη τις στιγμές που προηγήθηκαν μιας σύγκρουσης.

Το μαύρο κουτί του Dali είναι πιθανό να δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του πλοίου μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Βαλτιμόρης με τα φώτα του να φαίνονται να τρεμοπαίζουν λίγα λεπτά πριν από το συμβάν.

Το Dali είχε υποστεί «μπλακάουτ» και βλάβη στον κινητήρα πριν συγκρουστεί, δήλωσε την Τετάρτη ο Κλέι Ντάιμοντ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Αμερικανών Πλοηγών.

Το Dali είχε αναχωρήσει από την προβλήτα του λιμανιού της Βαλτιμόρης στις 12:30 π.μ. και υπέστη «πλήρες μπλακ άουτ στις 1:25 π.μ. έχασε την ισχύ των μηχανών, όλο το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν ουσιαστικά ένα νεκρό πλοίο», δήλωσε ο Ντάιμοντ σύμφωνα με το NBC News.

Λίγο αργότερα, η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης ενεργοποίησε τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης, το πηδάλιο και τον εξοπλισμό πλοήγησης, οπότε και τα φώτα του πλοίου άναψαν ξανά. Ωστόσο, οι μηχανές του πλοίου δεν ξαναμπήκαν ποτέ σε λειτουργία, προσέθεσε.

Ο πλοηγός μετατόπισε το πηδάλιο αριστερά και διέταξε να πέσει η αριστερή άγκυρα για να επιβραδύνει το πλοίο και να μην παρασυρθεί δεξιά, ενώ ζήτησε μέσω ασυρμάτου να κλείσει η γέφυρα.

Ο Ντάιμοντ σημείωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πλοηγός, ο οποίος έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας σε αυτόν τον ρόλο, ήταν υπεύθυνος για ένα «νεκρό» πλοίο, αλλά είναι μια κατάσταση για την οποία είχε εκπαιδευτεί.

Ο πολοηγός είχε έναν δόκιμο στο πλοίο, ο οποίος ήταν ουσιαστικά νέος, αφού ξεκίνησε να ασκεί τον ρόλο του την 1η Φεβρουαρίου. Ο Ντάιμοντ δήλωσε ότι ο δόκιμος παρατηρούσε και δεν πλοηγούσε, και πως θα ήταν λανθασμένο να πούμε ότι υπήρχαν δύο πλοηγοί στο πλοίο.

Ο πλοηγός δεν παρατήρησε κάτι περίεργο όταν έφυγε από την προβλήτα μέσα στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, σημείωσε ακόμα.

«Ο πλοηγός τα πηγαίνει όσο καλά μπορεί να περιμένει κανείς, αυτό είναι κάτι τρομακτικό για να περάσει κανείς», δήλωσε ο Ντάιμοντ. Ο πλοηγός μίλησε με την ακτοφυλακή, αξιωματούχους της πολιτείας του Μέριλαντ και ερευνητές του NTSB.

Την ώρα που οι έρευνες για το τι συνέβη στο Dali και στο τι έκανε το πλοίο να υποστεί «μπλακάουτ», εργαζόμενη στο λιμάνι της Βαλτιμόρης δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο του CNN, ITN, ότι το φορτηγό πλοίο που είχε ελλιμενιστεί λίγες ημέρες πριν από τη σύγκρουση και αντιμετώπιζε «σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα».

Η Τζούλι Μίτσελ, συνδιαχειρίστρια της Container Royalty, μιας εταιρείας που παρακολουθεί τη χωρητικότητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που καταφθάνουν στη Βαλτιμόρη, δήλωσε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι για δύο ημέρες.

«Και αυτές τις δύο ημέρες, είχαν σοβαρές διακοπές ρεύματος… είχαν σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα», δήλωσε η Μίτσελ. «Είχαν ολική διακοπή ρεύματος, απώλεια της ισχύος των μηχανών, τα πάντα», προσέθεσε.

