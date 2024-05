Μια πλήρους κλίμακας εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα θα ήταν «στρατηγικό λάθος, πολιτική καταστροφή και ανθρωπιστικός εφιάλτης», προειδοποιεί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η κατάληψη και το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στη Γάζα από το Ισραήλ εγείρει ανησυχίες ότι οι ήδη ανεπαρκείς προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων θα εξαντληθούν περαιτέρω και θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωτική ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η πρόταση κατάπαυσης του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς «υπολείπεται κατά πολύ» των απαιτήσεων του Ισραήλ, αλλά μια ισραηλινή αντιπροσωπεία έφτασε στο Κάιρο για περαιτέρω συνομιλίες.

08:05 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας μια επταμελή οικογένεια, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, αναφέρει το Wafa

Οι προμήθειες καυσίμων που απαιτούνται για την τροφοδοσία αντλιών νερού, τη διατήρηση των επικοινωνιών και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Γάζας θα εξαντληθούν σήμερα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ μετά το κλείσιμο από το Ισραήλ των δύο βασικών συνοριακών διαβάσεων

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν την αποστολή ενός φορτίου βομβών στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα λόγω ανησυχιών ότι θα εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα, αναφέρει το Associated Press

Ο επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ προχωράει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα και οι συνομιλίες εκεχειρίας επανεκκίνησαν στο Κάιρο

Οι Μπαχάμες αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος, μία ακόμη χώρα που το έπραξε τις τελευταίες εβδομάδες

07:55 ΗΠΑ: Οι Χούθι εκτόξευσαν τρία drones αλλά δεν προκάλεσαν ζημιές ή τραυματισμούς

May 7 CENTCOM Update Between approximately 11:02 p.m.and 11:48 p.m. (Sanaa time) on May 6, Iranian-backed Houthi terrorists launched three uncrewed aerial systems (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition ship successfully engaged one UAS,… pic.twitter.com/ZyWcMIVMD4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2024

07:50 Οι IDF λένε ότι χτύπησαν στόχους της Χεζμπολάχ σε 6 περιοχές του νότιου Λιβάνου

Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν κτίρια που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ στην Kafr Kila, την Ayta ash-Shab, την Khiam και τη Maroun al-Ras, αναφέρει ο στρατός.

Άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν στη Χούλα και το Αϊταρούν.

Οι IDF προσθέτουν ότι τα στρατεύματα επιτέθηκαν επίσης σε περιοχές κοντά στην Tayr Harfa και την Jebbayn για να «απομακρύνουν τις απειλές».

במהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון במרחבים כפר כילא, עייתא א-שעב, אלחיאם ומארון א-ראס. כמו כן, הותקפו תשתיות טרור של הארגון במרחבים חולא ועיתרון שבדרום לבנון >> pic.twitter.com/aonzcPFExd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 8, 2024

07:38 Ο ισραηλινός στρατός συλλαμβάνει έξι άτομα στη Βηθλεέμ

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε έξι άτομα στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης μεταξύ ομάδων αντίστασης και ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Nur Shams, ανατολικά της πόλης Tulkarem, μετά από έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή και τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου.

Δύο Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν επίσης στο χωριό Asira al-Qibliya, νότια της Ναμπλούς.

Ισραηλινές επιδρομές αναφέρθηκαν στον καταυλισμό Shuafat, βόρεια της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, και στην πόλη Tuqu, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ.

07:26 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Το Ισραήλ θα μετατρέψει τη Ράφα σε «νεκροταφείο»

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Ράφα, όπου «περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άμαχοι συνωστίζονται σε ένα στενό κομμάτι γης», κινδυνεύει να μετατρέψει το πρώην καταφύγιο των αμάχων «σε νεκροταφείο», δήλωσε η Avril Benoit, η εκτελεστική διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Η Benoit ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Ράφα θα αποτελούσε άμεση επίθεση σε έναν εγκλωβισμένο πληθυσμό» και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τα σχέδιά του.

Μια στρατιωτική κλιμάκωση στη Ράφα «θα συντρίψει μια ήδη εύθραυστη ανθρωπιστική ανταπόκριση σε μια εποχή που οι υγειονομικές και ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα», προσθέτει η ίδια.

With more than 1.5 million civilians crowded into a narrow sliver of land, an Israeli military escalation threatens to turn Rafah #Gaza into a graveyard. My full statement: https://t.co/lgjXNtrsnq pic.twitter.com/PLDBg9V7SX — Avril Benoît (@avrilbenoit) May 7, 2024

07:15 Περισσότερες από 120 συλλήψεις σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Η αστυνομία διέλυσε βίαια μια φιλοπαλαιστινιακή, αντι-ισραηλινή κατασκήνωση στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ την Τρίτη (7/5), συλλαμβάνοντας περισσότερους από 120 φοιτητές και διαλύοντας οδοφράγματα που είχαν στήσει.

Εικόνες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS έδειξαν την αστυνομία να επιτίθεται με γκλομπ στους διαδηλωτές και να διαλύει σκηνές, αφού αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πανεπιστημιούπολη.

«Η διαδήλωση πήρε βίαιο χαρακτήρα επειδή αργότερα το βράδυ απομακρύνθηκαν από το έδαφος ογκώδεις πέτρες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Περισσότερα εδώ.

06:46 «Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόλυτη νίκη»

O ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου —μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ— δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα. «Αντικαταστήσαμε τις σημαίες της Χαμάς, με αυτές του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόλυτη νίκη» είπε μεταξύ άλλων.

התחלנו לפעול ברפיח. החלפנו את דגלי החמאס בדגלי ישראל. נמשיך עד לניצחון המוחלט. pic.twitter.com/vQUBYTOM3t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 7, 2024

06:23 Ο διευθυντής της CIA θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον Νετανιάχου

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς πρόκειται να ταξιδέψει σήμερα Τετάρτη στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ανώνυμη πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η επίσκεψη του Μπερνς πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, κατέλαβε το ζωτικής σημασίας συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο και έδωσε εντολή στους περισσότερους από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους που βρίσκουν καταφύγιο στην πόλη να την εκκενώσουν.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα έθεσε επίσης υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός, με αντιπροσωπείες του Ισραήλ, της Χαμάς, των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου να συναντώνται σήμερα στο Κάιρο.

06:17 Οι ΗΠΑ διέκοψαν την αποστολή βομβών προς το Ισραήλ

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) αναφέρει ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν την αποστολή φορτίου βομβών στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα λόγω ανησυχιών ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα.

Αποδίδοντας την πληροφορία σε «ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης», το AP αναφέρει ότι το φορτίο επρόκειτο να αποτελείται από 1.800 βόμβες των 900 κιλών και παραπάνω και 1.700 βόμβες των 226 κιλών.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η απόφαση για την παύση της αποστολής ελήφθη την περασμένη εβδομάδα και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσει η μεταφορά των όπλων σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

06:13 Επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα, σκοτώνοντας επτά μέλη της οικογένειας Αλ Λου στη Γάζα (βόρεια), ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Αχλί.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στον κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα, ειδικά στη Ράφα.

06:00 Haaretz: Αμερικάνικη ιδιωτική εταιρεία πρόκειται να αναλάβει τη διαχείριση του συνοριακού περάσματος της Ράφα

Το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ έχουν «συμφωνήσει» να αναλάβει αμερικανική ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της συνοριακής διέλευσης που συνδέει τη Ράφα με την Αίγυπτο, αφού ολοκληρωθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε χθες Τρίτη η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Δεν αποκάλυψε για ποια εταιρεία πρόκειται. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θέλησε να σχολιάσει.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, δήλωσε πως δεν είναι ενήμερος για τέτοιο σχέδιο. Το ίδιο είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.