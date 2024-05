Η αστυνομία διέλυσε βίαια μια φιλοπαλαιστινιακή, αντι-ισραηλινή κατασκήνωση στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ την Τρίτη (7/5), συλλαμβάνοντας περισσότερους από 120 φοιτητές και διαλύοντας οδοφράγματα που είχαν στήσει.

Εικόνες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS έδειξαν την αστυνομία να επιτίθεται με γκλομπ στους διαδηλωτές και να διαλύει σκηνές, αφού αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πανεπιστημιούπολη.

«Η διαδήλωση πήρε βίαιο χαρακτήρα επειδή αργότερα το βράδυ απομακρύνθηκαν από το έδαφος ογκώδεις πέτρες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε από αυτό το πανεπιστήμιο να βάλει τέλος στη συνενοχή του στη γενοκτονία»

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για λίγο και το βράδυ της Δευτέρας, όταν μια μικρή ομάδα αντιδιαδηλωτών που κρατούσαν φωτοβολίδες εισέβαλε στην κύρια διαμαρτυρία.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν ορισμένους δρόμους προς το πανεπιστήμιο, ενώ στη συνέχεια η αστυνομία διέλυσε τη διαμαρτυρία για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένοι φοιτητές πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών όταν αυτοί διέλυαν τη διαδήλωση.

Ο Shahaf Alon, ένας ισραηλινός φοιτητής στο πανεπιστήμιο, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι Channel 12 News ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης Ισραηλινοί και Εβραίοι.

Το πρωί της Τρίτης, η αστυνομία άρχισε να απελευθερώνει ορισμένους από τους συλληφθέντες, αλλά δεκάδες εξακολουθούσαν να κρατούνται.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν το πανεπιστήμιο να διακόψει τους δεσμούς του με το Ισραήλ λόγω της στρατιωτικής του επίθεσης κατά της Χαμάς στη Γάζα.

«Δεν είμαστε εδώ μόνο για να κατασκηνώσουμε για δύο ημέρες. Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε από αυτό το πανεπιστήμιο να βάλει τέλος στη συνενοχή του στη γενοκτονία», δήλωσε τη Δευτέρα ένας από τους διοργανωτές της διαδήλωσης στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο των συνεργασιών του με το Ισραήλ, κυρίως ανταλλαγές φοιτητών με πανεπιστήμια και ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ισραηλινοί ακαδημαϊκοί.

Το πανεπιστήμιο «δεν θα συμβάλει σε καμία περίπτωση στον πόλεμο με οποιονδήποτε τρόπο και επίσης δεν σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε σε ανταλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης που σχετίζεται με τον στρατό», ανέφερε στον ιστότοπό του.