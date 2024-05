Η έκθεση-που έπρεπε να υποβληθεί την Τετάρτη σύμφωνα με τους όρους μιας οδηγίας του Λευκού Οίκου-έχει αναβληθεί επ’ αόριστον, σύμφωνα με βοηθούς του Κογκρέσου. Πριν από την αναφορά της Τρίτης ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα καθυστερήσει την πολυαναμενόμενη έκθεση σχετικά με το αν το Ισραήλ χρησιμοποιεί την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ένας συνασπισμός ομάδων υπεράσπισης δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή με την οποία προέτρεπε τον Λευκό Οίκο να μοιραστεί το έγγραφο με το κοινό μόλις δημοσιευτεί, όπως ενημερώνει το Common Dreams.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε το Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας (NSM)-20 (ολόκληρο το μνημόνιο εδώ), το οποίο απαιτεί από τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν «να λαμβάνει ορισμένες αξιόπιστες και αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από ξένες κυβερνήσεις» που λαμβάνουν αμερικανικά όπλα «ότι η παραλήπτρια χώρα θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια αμυντικά είδη σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και στη συνέχεια να παρέχει στο Κογκρέσο περιοδικές εκθέσεις «ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εποπτεία».

«Δεν είναι σαφές αν η κυβέρνησή σας σκοπεύει να… διαθέσει αυτή την έκθεση στο κοινό», ανέφεραν τα μέλη του συνασπισμού Amnesty International USA, Defending Rights & Dissent, Freedom of the Press Foundation, National Press Photographers Association, Radio Television Digital News Association και Reporters Without Borders σε επιστολή προς τον Μπάιντεν που συντάχθηκε πριν από το ρεπορτάζ του Politico.

«Σας παροτρύνουμε έντονα να καταστήσετε την έκθεση διαθέσιμη στο κοινό και τον Τύπο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό», προσθέτουν οι ομάδες.

Η πρόσβαση στο έγγραφο, υποστήριξε ο συνασπισμός, «θα επιτρέψει στον Τύπο να αναφέρει πληρέστερα και ακριβέστερα τον τρόπο με τον οποίο οι εκλεγμένοι ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προς ξένες χώρες» και «θα βοηθήσει τους Αμερικανούς να κρίνουν τεκμηριωμένα τις αποφάσεις των ηγετών μας σχετικά με την ξένη στρατιωτική βοήθεια. Σας προτρέπουμε θερμά να καταστήσετε την έκθεση διαθέσιμη στο κοινό και τον Τύπο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό».

Η επιστολή έρχεται καθώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί όπλα και πυρομαχικά που προμηθεύονται οι ΗΠΑ για να διεξάγει αυτό που εκατοντάδες διεθνείς νομικοί και άλλοι λένε ότι είναι ένας γενοκτονικός πόλεμος στη Γάζα. Σε αυτά περιλαμβάνονται βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και κατευθυνόμενες βόμβες 900 κιλών εναντίον καταφυγίων, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι απαραίτητες για να στοχεύουν τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς.

Με τη βοήθεια συστημάτων επιλογής στόχων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι διοικητές των IDF διατάσσουν πλήγματα που γνωρίζουν ότι θα προκαλέσουν μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Σε μια προσπάθεια να δολοφονήσουν έναν μόνο διοικητή της Χαμάς, οι IDF έριξαν τουλάχιστον δύο βόμβες 900 κιλών στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό Jabalia στις 31 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περισσότερους από 120 αμάχους.

Ακόμη και ο στρατός των ΗΠΑ αποφεύγει να χρησιμοποιεί βόμβες των 900 κιλών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω των τεράστιων ζημιών που προκαλούν.

Η επιστολή έρχεται επίσης καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν φέρεται να πιστεύει ότι η εκκολαπτόμενη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα δεν ξεπερνά την «κόκκινη γραμμή» του προέδρου που προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε «μεγάλη επιχείρηση» στη νότια πόλη -όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν βίαια από άλλα μέρη της Γάζας βρίσκουν καταφύγιο μαζί με περίπου 280.000 ντόπιους κατοίκους- θα έβλαπτε τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις.

Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει αποδεχτεί τους ισχυρισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης ότι δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα, ένας αριθμός Δημοκρατικών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει αμφισβητήσει τη διαβεβαίωση του Ισραήλ, επικαλούμενοι «αυξανόμενα αξιόπιστες και βαθιά ανησυχητικές αναφορές και ισχυρισμούς» για εγκλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από στρατιώτες του IDF στη Γάζα, καθώς και από στρατιώτες και εποίκους στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα, σε εμπιστευτικό υπόμνημα του Απριλίου προς τον Άντονι Μπλίνκεν, ότι το Ισραήλ παραβιάζει την NSM-20 εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα παιδιά εκεί πεθαίνουν από την πείνα.

Επιπλέον, ένα υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που διέρρευσε αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι αξιωματούχοι σε τέσσερα από τα γραφεία της υπηρεσίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαβεβαιώσεις του Ισραήλ για νόμιμη χρήση όπλων δεν είναι «ούτε αξιόπιστες, ούτε αληθοφανείς». Εκτός από το NSM-20, η ομοσπονδιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης για τον Έλεγχο των Εξαγωγών Όπλων και των Νόμων Leahy, απαγορεύει επίσης τις αμερικανικές μεταφορές όπλων σε παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – αν και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αγνόησης αυτών των νόμων προς όφελος βασικών συμμάχων, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και άλλα έθνη.

«Το κοινό έχει βαθύτατο ενδιαφέρον να κατανοήσει πώς οι ΗΠΑ διασφαλίζουν ότι η στρατιωτική τους βοήθεια δεν πηγαίνει σε παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε την Τρίτη η Κέιτλιν Βόγκους, αναπληρώτρια διευθύντρια υπεράσπισης στο Ίδρυμα Freedom of the Press. «Εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να σταθεί πίσω από τις αποφάσεις της σχετικά με την αμυντική βοήθεια, δεν θα πρέπει να έχει κανένα λόγο να αποκρύψει την έκθεση που θα δουν τα μέλη του Κογκρέσου από τον Τύπο και το κοινό», πρόσθεσε η Βόγκους.

Ενώ ο Μπάιντεν έχει επικρίνει τους «βομβαρδισμούς χωρίς διακρίσεις» του Ισραήλ στη Γάζα και φέρεται να καθυστερεί δύο αποστολές βομβών ακριβείας για να στείλει ένα μήνυμα στους Ισραηλινούς ηγέτες, ο πρόεδρος συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ και πρόσφατα ενέκρινε τη μεταφορά περισσότερων πολεμικών αεροσκαφών, βομβών 900 κιλών και άλλων όπλων στον βασικό σύμμαχό του στη Μέση Ανατολή.

It’s obvious why Biden is burying the NSM-20 report on Israel: he won’t hold Israel accountable. There’s no way to conclude that Israel hasn’t violated assurances it won’t use US weapons to break international law or block aid. Of course it’s doing both. https://t.co/TQ3HFwwe5A

— Josh Ruebner (@joshruebner) May 7, 2024