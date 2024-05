Το Μεξικό στην «Ημέρα Μηδέν» της κλιματικής αλλαγής

Αφόρητοι καύσωνες, ξηρασία και έλλειψη νερού.

Το Μεξικό βιώνει φέτος έναν τριπλό εφιάλτη, σε μια σπειροειδή κρίση που επιτείνει η κλιματική αλλαγή.

Ακόμη και στην Πόλη του Μεξικού -που έχει παραδοσιακά εύκρατο κλίμα, καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο 2.240 μέτρων- έσπασαν τα «κοντέρ», καταγράφοντας την πιο καυτή ημέρα στα χρονικά της, με 34,7 βαθμούς Κελσίου.

Συνηθισμένοι σε άλλες καιρικές συνθήκες, οι περισσότεροι από τα 22,5 εκατομμύρια κατοίκους της μητροπολιτικής περιοχής της μεξικανικής πρωτεύουσας δεν έχουν καν στα σπίτια τους κλιματισμό.

Από τις 17 Μαρτίου, αφότου άρχισαν οι καύσωνες, οι νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες έχουν φτάσει τους 48, κυρίως λόγω θερμοπληξίας ή αφυδάτωσης.

Τις προηγούμενες χρονιές, την ίδια περίοδο, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη δεν ξεπερνούσαν τους 2-3 κατά μέσο όρο.

Μοιραία η καταιγιστική ζέστη έχει επιδεινώσει την ξηρασία, που πλήττει το σύνολο της χώρας.

Η κατάσταση είναι τόσο τραγική, που στα δάση ακούγονται τα ουρλιαχτά απόγνωσης μαϊμούδων του γένους Αλουάτα.

Τουλάχιστον 157 έχουν πέσει νεκρές από τα δέντρα, λόγω αφυδάτωσης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι άλλο ένα απειλούμενο είδος, η μεξικανική σαλαμάνδρα, μπορεί να αφανιστεί από την ξηρασία.

Παπαγάλοι, νυχτερίδες και άλλα ζώα εντοπίστηκαν επίσης νεκρά και αφυδατωμένα.

Όμως τα χειρότερα δεν έχουν ακόμη έρθει, προειδοποιούν ερευνητές στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM).

Μέχρι το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα -μετά δηλαδή τις επερχόμενες κρίσιμες προεδρικές και γενικές εκλογές στις 2 Ιουνίου- προβλέπουν ότι «η χώρα θα βιώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Χαρακτηρίζουν το τρέχον κύμα καύσωνα «πρωτοφανές».

Δεν είναι όμως παρά το τρίτο από τα συνολικά πέντε που αναμένεται να πλήξουν μέχρι τον Ιούλιο στη χώρα, που τώρα ζει με την αγωνία της λειψυδρίας.

EXTRAORDINARY HEAT IN MEXICO

19 STATES >45c !

Incredible 48.0C at Valle Nacional, hottest day ever recorded in Oaxaca State

Also stunning 48.0C in Veracruz State

There has never been anything remotely close to this.

Map by SMN pic.twitter.com/DPB32q1SpZ

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 28, 2024