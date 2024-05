Αλήθεια, πόσο κοστίζει να είσαι φαν της Taylor Swift;

H Taylor Swift είναι φαινόμενο. Αυτό το γνωρίζω ως θέσφατο και ως… πανεπιστημιακό μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τρέφω ιδιαίτερη αγάπη στο είδος που υπηρετεί ούτε στον τρόπο που το υπηρετεί (από τα βάθη ακούω ένα πλήθος να με γιουχάρει και να με αποδοκιμάζει) αλλά θα το προσπεράσω γιατί άλλο είναι το θέμα αυτού του άρθρου. Θεωρείται πάντως κορυφαία τραγουδοποιός, με συνέπεια, εργασιακή ηθική, επιχειρηματικό ένστικτο και έναν τρόπο μοναδικό να κάνει τη ζωή της τραγούδι. Διαβάζω στο καθόλου τυχαίο περιοδικό Rolling Stone ότι «η Swift είναι μία βαθιά γνώστρια της σύνθεσης τραγουδιών με ένα διαισθητικό χάρισμα στην αριστοτεχνική δημιουργία στίχων για ρεφρέν και άλλο ένα χάρισμά να γράφει πιασάρικη μελωδία».

Τα τραγούδια της λένε ιστορίες και δημιουργούν χαρακτήρες. Άρχισε να γράφει τραγούδια για τα αγόρια και το σχολείο και κάπως έτσι συνεχίζει μέχρι σήμερα εμπλέκοντας στα τραγούδια της την περίπλοκη προσωπική της ζωή.

Στις 19 Απριλίου κυκλοφόρησε ένα διπλό άλμπουμ με τίτλο «The Tortured Poets Department: The Anthology». Στα 31 τραγούδια της, η κυρία Swift με χειρουργική ακρίβεια κάνει την ανατομία των πρόσφατων σχέσεών της. Λίγοι τραγουδοποιοί ήταν καλύτεροι στο να μετατρέψουν το σπαραγμό σε επιτυχίες.

Η Swift έγινε δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο με τόσα χρήματα που αν η ίδια ήταν οικονομία, θα ήταν μεγαλύτερη από τις οικονομίες 50 χωρών

Η Taylor Swift είναι πάντα είδηση: τόσο πολύ που η USA Today έβαλε πριν λίγο καιρό μικρή αγγελία για να βρει μια διαπιστευμένη ρεπόρτερ σε θέματα Taylor Swift. Αλλά η μεγάλη ιστορία αυτή τη στιγμή είναι η Eras Τour, μια παγκόσμια extravaganza 149 ημερομηνιών που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2024.

Έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 780 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής, καθιστώντας τη, τη δεύτερη περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Farewell Yellow Brick Road του Elton John. Πούλησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια εισιτήρια σε μια μέρα, «ρίχνοντας» το Ticketmaster. Το Bloomberg εκτιμά ότι τα 53 γεμάτα γήπεδα στις συναυλίες της στις ΗΠΑ έχουν προσθέσει μόνον την περασμένη χρονιά περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρύτερη οικονομία, σε ταξίδια, φιλοξενία και άλλα έξοδα – ένας αντίκτυπος τόσο μεγάλος που της έχει δοθεί το παρατσούκλι: «Swiftonomics». Η ίδια φέρεται να έγινε δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο με τόσα χρήματα που αν η Swift ήταν οικονομία, θα ήταν μεγαλύτερη από τις οικονομίες 50 χωρών.

Πάντως οι θαυμαστές της σε μία συναυλία, στο Σιάτλ τον περασμένο Ιούλιο, δημιούργησαν, χορεύοντας, σεισμική δραστηριότητα ισοδύναμη με σεισμό 2,3 Ρίχτερ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Γιατί προφανώς για να έχει έναν τόσο μεγάλο αντίκτυπο, κάτι κάνει σωστά και σίγουρα κάποιοι την έφεραν σ’ αυτά τα δυσθεώρητα ύψη επιτυχίας.

Να σας συστήσουμε λοιπόν στους Swifties. Tους/τις παθιασμένους/ες θαυμαστές/στριες της. Από την αρχή της καριέρας της, η Swift συμπεριφέρεται εξαιρετικά στους θαυμαστές της. Κάνει εκτενείς γνωριμίες και βγάζει σέλφι μετά από κάθε συναυλία: το προσωπικό της επιλέγει τους ιδιαίτερα αφοσιωμένους θαυμαστές που έρχονται να τη συναντήσουν. Τους καλεί και στο σπίτι της για να ακούσουν μαζί της τα νέα της άλμπουμ και χαρίζει χρήματα σε κάποιους που έχουν ανάγκη.

Γι’ αυτή τη μαρκετίστικη στρατηγική της οικειότητας έχει ανταμειφθεί με την πιο πιστή και πολυάριθμη βάση θαυμαστών στον κόσμο. Πολλά εκατομμύρια παρακολουθούν την Eras Tour, κατασκηνώνουν για μήνες έξω από τους συναυλιακούς χώρους για να βρουν τα καλύτερα σημεία. Έχει πάνω από 500 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media ενώ έχει υπολογιστεί, όχι πολύ επιστημονικά, ότι υπάρχουν 100 εκατομμύρια αποκλειστικοί Swifties παγκοσμίως. «Η Swift Inc», σύμφωνα με το Bloomberg, «είναι ουσιαστικά ένας πολυεθνικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων με την πιο αφοσιωμένη πελατειακή βάση στον κόσμο, την πιο χαρισματική διευθύνουσα σύμβουλο και σημαντική οικονομική ισχύ».

Το περιοδικό The New Yorker πιστεύει ότι «η βάση των θαυμαστών της είναι μία μίξη από γυναίκες, millennial και λευκούς αν και υπάρχει και πολύ diversity ανάμέσα τους». Άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας πιστεύουν ακράδαντα ότι οι στίχοι της είναι κρυφά λεσβιακοί. Οι Swifties γίνονται φίλοι μεταξύ τους, φτιάχνουν κοινότητες, κοινωνίες ολόκληρες, υπερασπίζονται ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί την Taylor. Γιατί γίνονται πολύ κακοί και επιθετικοί σε όσους την επικρίνουν. Κάποιοι έχουν δεχθεί απειλές ακόμα και για τη ζωή τους.

Το κόστος

Πόσο όμως κοστίζει τελικά να είσαι Swiftie; Μπήκα σε ένα fanpage της Taylor γεμάτο από Swifties και έπεσα σε εξομολογήσεις πολλών μηδενικών. Οι περισσότερες εξομολογήσεις έρχονται από τον Αμερικάνικο Nότο, πατρίδα έτσι κι αλλιώς της καλλιτέχνιδος.

«Eίμαι Swiftie από το 2007 και πάντα ξόδευα πολλά χρήματα γι’ αυτήν, αλλά ποτέ τόσα όσα έκανα φέτος. Μόνο το 2023, ξόδεψα περίπου 16.000 $ στην Taylor Swift. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού μου – 11.671 $ – είναι για τις 22 ημερομηνίες της Εras Tour που έχω ήδη πάει, συν τα 3.907 $ που ξόδεψα για συναυλίες το 2024. Το σύνολο του My Eras Tour περιλαμβάνει εισιτήρια, 1.516 $ για μεταφορά, 915 $ για διαμονή και 624 $ για ρούχα. Κατέληξα να πληρώσω πολύ περισσότερα σε κατάλυμα από ό,τι περίμενα, γιατί επέλεξα να μείνω σε ξενοδοχεία αντί να με φίλους».

Και μία άλλη:

«Είμαι Swiftie από την εποχή του ντεμπούτου της, οπότε νιώθω ότι έχω μεγαλώσει δίπλα στην Taylor. Νομίζω ότι η ουσία του να είσαι θαυμάστρια είναι να κάνεις αυτό που σε κάνει ευτυχισμένη και γι’ αυτό το 2023 ξόδεψα περίπου 6.500 $ για την Taylor Swift. Οι φίλοι μου και εγώ ήμασταν αρκετά τυχεροί που πήραμε κωδικούς Ticketmaster για έξι συναυλίες — Ντάλας (600 $), Χιούστον (360 $) και Κάνσας Σίτι (1.500 $) το 2023, μαζί με τη Βιέννη (300 $), το Μιλάνο (400 $) και το Άμστερνταμ ( 600 $) για το 2024 — έτσι ξοδέψαμε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μας σε εισιτήρια. Το σχέδιό μας είναι να πάμε στην παράσταση του Άμστερνταμ και να πουλήσουμε τα εισιτήρια της Βιέννης και του Μιλάνου. Ναι, ξόδεψα πολύ περισσότερα φέτος από ό,τι συνήθως, αλλά κάθε δεκάρα άξιζε τον κόπο. Η Swiftie ομάδα μου αποτελείται από τέσσερα κορίτσια. Ήξερα ένα άτομο στην ομάδα όταν κυκλοφόρησε το Midnights, και με «υιοθέτησαν». Τον τελευταίο χρόνο, όλοι ήμασταν τόσο δεμένοι και μιλάμε καθημερινά — όχι μόνο για την Taylor. Το να περιμένουμε με ανυπομονησία την περιοδεία και τις συναυλίες της The Eras ήταν κάτι που μας έδεσε».

Κάντε τους υπολογισμούς και βγάλτε αποτέλεσμα.

Είναι ο κόσμος της Taylor Swift και απλώς ζούμε σε αυτόν. Τουλάχιστον, αυτό πιστεύουν πραγματικά οι Swifties, οι οποίες ξοδεύουν τους μισθούς τους που κερδίζουν με κόπο ή τους μισθούς των γονιών τους και τους τραβολογούν όπου βρίσκεται ΕΚΕΙΝΗ και αγοράζουν όσα έχουν το brand με το όνομα της αγαπημένης τους τραγουδίστριας. Τα πάντα: από εισιτήρια Eras Tour μέχρι αναμνηστικά αντικείμενα. Δεν είναι φθηνό να είσαι θαυμαστής της Taylor Swift. Καθώς τα εισιτήρια για τις συναυλίες της Swift εξαντλούνται πιο γρήγορα από όσο μπορείτε να πείτε «One, two, three, go b*tch» (όπως φωνάζει το κοινό σε κάθε συναυλία για να ξεκινήσει να τραγουδάει), ορισμένοι θαυμαστές ξοδεύουν χιλιάδες. Με τον κίνδυνο να απειληθώ (με κάθε δυνατό τρόπο) από την κοινότητα των Swifties, απλά θα αναρωτηθώ: «Αξίζει;».

Πηγή: GRACE