Taylor Swift: Το X μπλοκάρει τις αναζητήσεις του pop icon εξαιτίας χιλιάδων AI deepfakes

Τις εικόνες της Swift είδαν εκατομμύρια άνθρωποι πριν αφαιρεθούν από πλατφόρμες όπως το X και το Meta. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X μπλόκαρε τις αναζητήσεις για μια από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες παγκοσμίως, την Taylor Swift, αφού εικόνες τεχνητής νοημοσύνης της τραγουδίστριας-τραγουδοποιού έγιναν viral.

Διάφορα deepfakes κατέκλυσαν αρκετούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από το Reddit έως το Facebook. Το γεγονός αυτό ανανέωσε τις εκκλήσεις για την ενίσχυση της νομοθεσίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως όταν αυτή χρησιμοποιείται καταχρηστικά για σεξουαλική παρενόχληση.

Συγκεκριμένα την εμφάνιζαν σε σεξουαλικές στάσεις, είτε με ρεαλιστική χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είτε με μορφή animation. Τυπικά η X, έκλεισε το ψάξιμο στο όνομα της Swift, όμως ο αλγόριθμος που υπάρχει για τους ανορθόγραφους, βγάζει τις (νομότυπες) δημοσιεύσεις που την αφορούν κανονικά.

Την Τετάρτη, εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη είτε σε πορνό εκδοχή, είτε σε εκδοχή επί σκηνής, είτε τύπου κούκλα (χωρίς θηλές και γεννητικά όργανα), άρχισαν να κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας ιδιαίτερα έδαφος στο X. Μια εικόνα του pop icon είχε 47 εκατομμύρια θεάσεις κατά τη διάρκεια των περίπου 17 ωρών που ήταν ζωντανή στο X, προτού αφαιρεθεί την Πέμπτη.

Η ομάδα εντοπισμού deepfake, Reality Defender, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι εντόπισε δεκάδες μοναδικές εικόνες που διαδόθηκαν σε εκατομμύρια ανθρώπους στο διαδίκτυο πριν αφαιρεθούν. Αυτού του τύπου οι γυμνές deepfakes, θεωρούνται μη συναινετικό γυμνό και «σηκώνουν» πολλές ακόμα νομικές κατηγορίες, εκτός της παράνομης πορνογραφίας.

Το X απαγόρευσε τις αναζητήσεις για το Swift και τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις φωτογραφίες, εμφανίζοντας αντ’ αυτού ένα μήνυμα σφάλματος. Το Instagram και το Threads, ενώ επιτρέπουν τις αναζητήσεις για τη Swift, εμφανίζουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν γίνεται συγκεκριμένη αναζήτηση για τις εικόνες.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We’re closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024