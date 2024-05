Εξασφάλισε την επιστροφή της στην Premier League η Ίπσουιτς (pic, vid)

Η Ίπσουιτς έδωσε τέλος στην 22χρονη… εξορία της από την Premier League.

Ο σύλλογος, που εφέτος αγωνιζόταν στην Championship, εξασφάλισε την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία, μετά τη σημερινή νίκη με 2-0 επί της Χάντερσφιλντ, αρνούμενη να… χαρίσει στη Λιντς τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, που οδηγούσε στην άνοδο.

🔵🔙 Ipswich Town promoted back to the Premier League after a 22 year absence!

Leicester City and Ipswich Town are back to the Premier League. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dzY4Jenvrj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024