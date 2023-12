Μια πολυεθνική εταιρεία που ονομάζεται Taylor Swift

Η καλλιτέχνιδα έχει συγκεντρώσει μια περιουσία που υπολογίζεται σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά την πέμπτη πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο- Η περιοδεία «The Eras Tour» θα προσθέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ.

Το φαινόμενο είναι τόσο συγκλονιστικό που είναι σχεδόν αδύνατο να εξηγηθεί. Πώς, πότε και γιατί μια τραγουδίστρια της κάντρι στα πρώτα της τριάντα χρόνια έγινε η μεγαλύτερη μηχανή παραγωγής χρημάτων στον πλανήτη; Σε ποιο σημείο, αφού την είδαν περισσότεροι από τρία εκατομμύρια θαυμαστές τον τελευταίο χρόνο, έβαλε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια στον τραπεζικό της λογαριασμό; Πώς κατάφερε να δώσει ώθηση – κατά τα λεγόμενα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ – στην αμερικανική (και σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας) οικονομία;

Η Taylor Swift δεν πρόκειται να αποκαλύψει το μυστικό της

Η περίπτωσή της είναι ανεξιχνίαστη. Με εξαίρεση το περιοδικό Time, το οποίο μόλις την ανακήρυξε πρόσωπο της χρονιάς, δεν έχει δώσει συνεντεύξεις εδώ και χρόνια. Τα σχεδόν 250 τραγούδια της μιλούν για εκείνη – 10 άλμπουμ γεμάτα τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει η ίδια κατά τη διάρκεια της 17χρονης καριέρας της – καθώς και η περιστασιακή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει 475 εκατομμύρια followers.

Αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί το 2023 έγινε η χρονιά της, πρέπει να ανατρέξουμε στα γεγονότα και τα δεδομένα. Τους τελευταίους μήνες, η Swift απέδειξε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τραγουδίστρια: Είναι μια καλλιτέχνις με αριθμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις ροές στο Spotify, είναι σαν να έχουν ακούσει όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο τρία τραγούδια της. Η πλατφόρμα, στην οποία αντικατέστησε τον Bad Bunny ως τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες ακροάσεις -για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία υπάρχει γυναίκα στην κορυφή- αναφέρει 26,1 δισεκατομμύρια streams. Η Amazon και η Apple (όπου διπλασίασε τα νούμερα του 2022- η πλατφόρμα την ανακήρυξε καλλιτέχνη της χρονιάς) την τοποθετούν επίσης ως την πιο «πολυακουσμένη» τραγουδίστρια του 2023. Ένα μνημειώδες κύμα που μπορεί να εξηγηθεί με δύο επιχειρήματα: Τη μουσική που συνθέτει και τραγουδά η καλλιτέχνιδα εδώ και 17 χρόνια, από την οποία έχει ηχογραφήσει εκ νέου αρκετά παλιά άλμπουμ- και την επιτυχημένη περιοδεία της Eras Tour, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο και μόλις τελείωσε, πριν συνεχιστεί τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι (θεωρητικά) τον Νοέμβριο. Όλα αυτά, υποστηριζόμενα από μια πολύ πιστή βάση θαυμαστών, οι οποίοι βλέπουν, αναλύουν και, φυσικά, αγοράζουν τα πάντα, γιατί τους συμπεριφέρεται σαν να είναι οικογένεια.

Δείτε το τρέιλερ του The Eras Tour

Μια περιοδεία που προκαλεί σεισμούς –κυριολεκτικά και μάθημα στα πανεπιστήμια

Αυτή η τεράστια περιοδεία – έχει δώσει 66 συναυλίες και απομένουν 85 – έχει προκαλέσει σεισμούς, τόσο οικονομικούς (έχει συγκεντρώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει αποφέρει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια) όσο και κυριολεκτικούς (τον Ιούλιο, στο Σιάτλ, ένα σεισμόμετρο κατέγραψε σεισμό 2,3 βαθμών που προκλήθηκε από τους θαυμαστές της).

«Κάτι παρόμοιο συνέβη στο Σικάγο, όπου έσπασε το ρεκόρ πληρότητας ξενοδοχείων σε όλη την ιστορία της πολιτείας Ιλινόις, επιτυγχάνοντας πληρότητα άνω των 44.000 δωματίων» λέει ο Alfredo Valadez, PhD, καθηγητής και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο CETYS στην Τιχουάνα του Μεξικού. Επειδή, ναι, σπουδάζουν την Τέιλορ στο πανεπιστήμιο. Του χρόνου, το Μπέρκλεϊ, το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ θα διδάξουν μαθήματα για εκείνη, εξετάζοντας τους στίχους της, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική της επίδραση.

Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς ένα ρεκόρ ή επίτευγμα της Swift. Είναι το πρώτο άτομο από τον κόσμο του θεάματος, οποιασδήποτε κατηγορίας, που βρίσκεται στο διάσημο εξώφυλλο του περιοδικού Time -από το οποίο έχουν περάσει 14 πρόεδροι των ΗΠΑ και τρεις πάπες- από τη δημιουργία του το 1927. Ισχυρίζονται ότι είναι «συγγραφέας και ήρωας της δικής της ιστορίας». Το Forbes, το οποίο, όπως και το Bloomberg, υπολογίζει την καθαρή της αξία σε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια (διπλάσια από το 2022), την τοποθετεί ως την πέμπτη πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο, όντας επίσης η πρώτη γυναίκα από τη βιομηχανία του θεάματος που μπαίνει σε αυτή την κατάταξη, ενώ το People την ανακήρυξε το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο της χρονιάς.

Με εξαίρεση το περιοδικό Time, το οποίο μόλις την ανακήρυξε πρόσωπο της χρονιάς, δεν έχει δώσει συνεντεύξεις εδώ και χρόνια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

250 τραγούδια σε 10 εποχές

Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό το φαινόμενο, σε μεγάλο βαθμό, ήταν η εντυπωσιακή περιοδεία της Eras Tour, μια απαράμιλλη μουσική, καλλιτεχνική, τεχνική και υλικοτεχνική επίδειξη που την ταξίδεψε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες (53 συναυλίες σε 20 πόλεις) και, για πρώτη φορά, στη Λατινική Αμερική: Μεξικό, Αργεντινή και Βραζιλία (13 συναυλίες σε τέσσερις πόλεις). Με μέσο όρο 60.000 θεατών ανά πόλη, την έχουν δει περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην περιοδεία, που περιγράφεται ως «το μεγαλύτερο σόου στη γη» από το Pollstar, κάθε συναυλία, κάθε νύχτα, είναι μοναδική… και ταυτόχρονα σαν την προηγούμενη. Τραγουδάει 44 τραγούδια με την ίδια ακριβώς σειρά, εκτός από δύο τραγούδια-έκπληξη από τα άλλα 200 που έχει δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Βάζει σώμα και ψυχή, γιατί ξέρει πόσο ακριβό και δύσκολο είναι να βρεις εισιτήρια: Προετοιμάζεται για την περιοδεία τραγουδώντας τη setlist σε διάδρομο γυμναστικής και, μετά την παράσταση, μένει στο κρεβάτι και δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. «Ξέρω ότι θα ανέβω στη σκηνή είτε είμαι άρρωστη, είτε τραυματισμένη, είτε πληγωμένη, είτε νιώθω άβολα, είτε αγχωμένη», δήλωσε στο Time. «Αυτό είναι μέρος της ταυτότητάς μου ως ανθρώπου πλέον. Αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για το σόου μου, θα παίξω, εκτός αν έχουμε κάποιο είδος ανωτέρας βίας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα επιτεύγματά της ως τραγουδίστρια. Είναι και ο αντίκτυπος που έχει όπου κι αν πάει: Ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε χρυσό. Ο Alan Gin, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο, εκτιμά ότι, αν κάθε εισιτήριο κοστίζει περίπου 300 δολάρια, τότε κάθε παρευρισκόμενος ξοδεύει κατά μέσο όρο 1.300 δολάρια, καθώς η μεταφορά, η διαμονή, το φαγητό και ο ρουχισμός καταλαμβάνουν εύκολα άλλα 1.000 δολάρια.

Διότι φυσικά, κάθε θαυμαστής της Taylor που αξίζει το μερίδιό του θα ντυθεί ανάλογα, φορώντας κάτι εμπνευσμένο από τις δικές της εμφανίσεις, καθώς και μια χούφτα «βραχιόλια φιλίας», τα οποία έχουν επίσης γνωρίσει έκρηξη πωλήσεων: Έως και 500%, σύμφωνα με το Time. «Η Swift βοηθά την τοπική οικονομία και στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις», λέει ο καθηγητής.

Κάθε φορά που η τραγουδίστρια περνάει από μια πόλη, αφήνει εκατομμύρια δολάρια στο πέρασμά της. Υπολογίζεται ότι οι έξι συναυλίες που έκανε στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο συνεισέφεραν 320 εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία. Ακόμη και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι η δραστηριότητά της θα προσθέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Οι ηγέτες την παρακαλούν

Δεν είναι ανήκουστο ότι πόλεις αλλάζουν προσωρινά το όνομά τους προς τιμήν της, όπως Taylor Swift, Arizona (κανονικά Glendale)- ή ότι ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες της ζητούν ακόμη και να επισκεφθεί τις πόλεις ή τις χώρες τους. Τον Ιούλιο, ο Τζάστιν Τρουντό παρακάλεσε τη Swift να μην τον υποβάλει σε «άλλο ένα σκληρό καλοκαίρι» (το Cruel Summer είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της) και σε παρακαλώ, να πάει στον Καναδά. Εκείνη έχει υποχρεωθεί με, μέχρι στιγμής, εννέα συναυλίες.

Σε κάποιες από τις έξι που έδωσε στο Τορόντο, όπου υπήρχαν περίπου 250.000 διαθέσιμες θέσεις, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν εγγραφή για να προμηθευτούν εισιτήρια. Οι πολλοί που δεν κατάφεραν να κάνουν τον γύρο του κόσμου φαίνεται ότι πήγαν στον κινηματογράφο για να δουν τη σταρ: Το The Eras Tour της βγήκε στις αίθουσες τον Οκτώβριο και έχει ήδη γίνει η καλύτερη πρεμιέρα συναυλίας στις αίθουσες των ΗΠΑ και στις 94 χώρες όπου έχει κυκλοφορήσει. Με κόστος παραγωγής μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων (χωρίς να υπάρχουν πλατφόρμες ή εταιρείες παραγωγής πίσω από αυτό: όλα είναι δουλειά της τραγουδίστριας), έχει συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ξεπέρασε μόνο το ποσό των 261 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκέντρωσε το This Is It του Μάικλ Τζάκσον το 2009, σύμφωνα με το Variety.

*Η Taylor Swift γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1989 στο West Reading της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ.

*Με στοιχεία από elpais.com