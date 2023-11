Το νέο τραγούδι της Dua Lipa είναι φτιαγμένο για να «κολλήσει» στο μυαλό

Η Dua Lipa επέστρεψε. Μετά από εβδομάδες πειραγμάτων -και τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησε την promo καμπάνια για το εμπνευσμένο από τη ντίσκο άλμπουμ της, «Future Nostalgia», η pop superstar επέστρεψε με το «Houdini», το πρώτο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.

Και από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του κομματιού -το οποίο μπαίνει σε κίνηση με ένα ψιθυριστό «okay» από τη Lipa, ακολουθούμενο από ένα βιομηχανικό γουργουρητό μπάσου- καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στα χέρια ενός πραγματικού pop auteur.

Είναι δύσκολο να μη θυμηθείς το εμβληματικό βίντεο της Μαντόνα «Hung Up»- η Lipa ξέρει πάντα πώς να πετύχει μια αναφορά

Δείτε το βίντεο του «Houdini»

Θυμίζει έναν τόπο, από τον οποίο δε θέλουμε να φύγουμε

«I come and I go / Tell me all the ways you need me», τραγουδάει η Lipa, με άγρια, γεμάτη ιδρώτα επείγουσα ανάγκη. «Catch me or I go / Houdini». Μόνο που δεν είναι «Houdini» – παραδίδεται ως ένα απολαυστικό και (σκόπιμα ελαφρώς ανόητο) «Hoo-dee-nee», ένα ρεφρέν που μοιάζει ειδικά σχεδιασμένο για να σέρνεται στο μυαλό και να παραμένει εκεί για τις επόμενες μέρες (και ενδεχομένως εβδομάδες).

Το οποίο αναπόφευκτα θα συμβεί. Με τη βοήθεια των παραγωγών Kevin Parker και Danny L. Harle, με το πονηρά πιασάρικο άγγιγμα του Midas, το άλμπουμ ακροβατεί ανάμεσα σε μια περίεργη εκδοχή του ντίσκο stomp των ABBA της εποχής Voulez-Vous, σε τραγανές λεπτομέρειες παραγωγής που μιλούν για τις καταβολές του Harle από την PC Music, και στην υπερβατικότητα του Parker από τη δουλειά του με τους Tame Impala. Είναι με κάποιο τρόπο τόσο φρέσκο όσο και παράξενα οικείο, όπως μόνο τα καλύτερα ποπ τραγούδια είναι.

Με ενισχυμένο στυλ από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της, Lorenzo Posocco, η Lipa φοράει ένα κορσέ από δίχτυ Dion Lee, ένα ναυτικό παντελόνι Martine Rose και αθλητικά παπούτσια Puma

Και μετά υπάρχει και το στυλ της Lipa

Φυσικά, δεδομένης της κοφτερής ματιάς της Lipa για το στυλ -την περασμένη χρονιά σχεδίασε ακόμη και τη δική της capsule συλλογή για την Versace- το συνοδευτικό μουσικό βίντεο είναι ένα όραμα για το πού θα κατευθυνθεί το ενδυματολογικό της ένστικτο στη συνέχεια.

Σκηνοθετημένο από τον Manu Cossu με κινηματογραφιστή τον André Chemetoff, ξεκινά στο αυστηρό περιβάλλον ενός στούντιο χορού με καθρέφτες κατά μήκος του τοίχου, όπου η Lipa κινείται με τον χαρακτηριστικό βηματισμό της αδιαφορώντας για τα πάντα αλλά ταυτόχρονα προσδοκώντας τα πάντα, με τα φρεσκοβαμμένα κόκκινα μαλλιά της να αιωρούνται στο πρόσωπό της. (Είναι δύσκολο να μη θυμηθείς το εμβληματικό βίντεο της Μαντόνα «Hung Up»- η Lipa ξέρει πάντα πώς να πετύχει μια αναφορά).

«Τα πιο ανάλαφρα και απελευθερωτικά μέρη της εργένικης ζωής μου»

Με ενισχυμένο στυλ από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της, Lorenzo Posocco, η Lipa φοράει ένα κορσέ από δίχτυ Dion Lee, ένα ναυτικό παντελόνι Martine Rose και αθλητικά παπούτσια Puma – αιχμαλωτίζοντας το πνεύμα του νυχτερινού ηδονισμού που εξέφρασε σε μια ανακοίνωση που εξηγεί την ιστορία πίσω από το τραγούδι. «Αυτό το κομμάτι αντιπροσωπεύει τα πιο ανάλαφρα και απελευθερωτικά μέρη της εργένικης ζωής μου», λέει.

«Εξερευνώντας την ιδέα του αν κάποιος αξίζει πραγματικά τον χρόνο μου ή αν στο τέλος θα γίνει φάντασμα. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει κάτι, αυτή είναι η ομορφιά του να είσαι ανοιχτός σε ό,τι σου φέρνει η ζωή». Η Lipa συνεχίζει να περνάει μπροστά από τους καθρέφτες πριν εμφανιστεί ένα γκρουπ χορευτών και η κορύφωση φτάσει σε μια βακχική φρενίτιδα- τελικά, καθώς το τραγούδι φτάνει στο επικό του τέλος, μένει μόνη της στο στούντιο για να πάρει ανάσα.

Όλα αυτά χρησιμεύουν ως απόδειξη -αν πραγματικά το χρειαζόσασταν- ότι η Lipa είναι μια ποπ δύναμη, ακόμη και χωρίς όλα τα καμπανάκια και τις σφυρίχτρες ενός μεγάλου προϋπολογισμού, υπερπαραφουσκωμένου σκηνικού ενός μουσικού βίντεο. Με ένα μόνο outfit, μια χούφτα χορευτές και ένα απόλυτο banger κομμάτι πίσω της, η Dua Lipa επέστρεψε συγκλονιστικά και με αυτοπεποίθηση στο προσκήνιο.

*Με στοιχεία από vogue.com