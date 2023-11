Η τρυφερή ομιλία της Billie Eilish έκανε τους πάντες να δακρύσουν

Η τρυφερή ομιλία της Billie Eilish για το ότι είναι γυναίκα έκανε το κοινό να δακρύσει πολύ πριν τη σπαρακτική ερμηνεία της στην μπαλάντα της ταινίας «Barbie», το «What Was I Made For?», στην εκδήλωση του Variety για το Power of Women.

Η ομιλία-έκπληξη προκλήθηκε αφού η ηθοποιός του «Barbie», η Ariana Greenblatt μοιράστηκε μια συναισθηματική ιστορία με επίκεντρο τη στιγμή που συνάντησε την Eilish στην πρεμιέρα της ταινίας. «Ακόμα επεξεργαζόμουν το γεγονός ότι έφτιαξε ένα τραγούδι για την ταινία, ένα τραγούδι που έχει βαθιά απήχηση σε μένα και πιθανώς σε πολλούς από εσάς. Δεν πίστευα ότι θα ήμουν ικανή να τη συναντήσω, πόσο μάλλον να συνομιλήσω μαζί της» είπε.

«Λοιπόν, εκείνο το βράδυ τη γνώρισα και ήταν μια μεγάλη στιγμή που έκλεισε έναν κύκλο της ζωής μου μέχρι στιγμής. Εκείνη η νύχτα ήταν η αρχή μιας φιλίας που εκτιμώ και κρατώ κοντά στην καρδιά μου».

Η Greenblatt συνέχισε επαινώντας την Eilish ως πρότυπο για τις νεαρές γυναίκες, προσθέτοντας: «Μεγαλώνοντας σε αυτή τη βιομηχανία σε τόσο νεαρή ηλικία, προσπαθώ συνεχώς να ταιριάζω με τους ενήλικες συνομηλίκους μου, αλλά ακόμα δεν είμαι σε θέση να σχετιστώ με κανέναν στην ηλικία μου. Η Billie είναι το μοναδικό πρόσωπο στο οποίο βλέπω τον εαυτό μου και με το οποίο ταυτίζομαι με πολλούς τρόπους. Η αυθεντικότητα της Billie και το άφοβο να εκφράζεται μέσα από την τέχνη της μου μίλησε με τρόπο που κανείς άλλος δεν το είχε κάνει».

Σαφώς συγκινημένη από την ομιλία, η Eilish ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε την Greenblatt: «Ω, φίλε, έκλαιγα εκεί πέρα κορίτσι μου». Η τραγουδίστρια στη συνέχεια απευθύνθηκε στο κοινό: «Παιδιά, παίρνω πρεδνιζόνη, το έχετε πάρει ποτέ αυτό; Δεν είχα φωνή όλη την εβδομάδα… Την τελευταία φορά που το πήρα πέταξα το τηλέφωνό μου και έσπασα έναν καθρέφτη. Και αυτή τη φορά κλαίω».

Billie Eilish performs “What Was I Made For?” at Variety Power of Women presented by @lifetimetv pic.twitter.com/kvfHXYVtNc

— Variety (@Variety) November 17, 2023