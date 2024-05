Οι επιζώντες της φονικής κατολίσθησης που καταπλάκωσε ένα ολόκληρο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα είναι αντιμέτωποι «με σοβαρό κίνδυνο επιδημιών» και δεν έχουν λάβει ακόμη επαρκή τρόφιμα και πόσιμο νερό, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου μέρος του βουνού Μάιπ-Μουλιτάκα, στην επαρχία Ένγκα στο βόρειο τμήμα της Παπούας Νέας Γουινέας, κατέρρευσε.

Έξι ημέρες μετά την τραγωδία δεν είναι ακόμη σαφής ο αριθμός των νεκρών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνολικά 70.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

Ωστόσο ειδικοί σε καταστροφές και τοπικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο απολογισμός είναι πολύ μικρότερος.

Σήμερα ο ΔΟΜ ανακοίνωσε ότι οι πηγές του νερού στην περιοχή έχουν μολυνθεί και ο κίνδυνος ασθενειών αυξάνεται συνεχώς.

«Οι παραπόταμοι που κυλούν ανάμεσα στα ερείπια έχουν μολυνθεί και παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο επιδημιών», εκτίμησε η υπηρεσία του ΟΗΕ, τονίζοντας κυρίως τον κίνδυνο εμφάνισης ελονοσίας.

Horrific landslides due to heavy rains in rural Papua New Guinea covered 1000 homes in remote villages, killing 2000+ people, leaving almost no access to the disaster site.

The area has no road access, while gang violence threatens to hold up any aid that can get through.

