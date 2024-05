Η σημαντική βοήθεια της Νικόλ Κίντμαν προς τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον διατηρεί μια δυνατή φιλία με τη Νικόλ Κίντμαν. Η 55χρονη ηθοποιός συμμετέχοντας σε συζήτηση του «Hollywood Reporter» μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν καθώς και με τις Τζόντι Φόστερ, Μπρι Λάρσον, Ναόμι Γουότς, Άνα Σαγουάι και Σοφία Βεργκάρα αποκάλυψε ότι η παρουσία της Κίντμαν στα γυρίσματα της ταινίας τους «Just Go with It» του 2011 αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμη για εκείνη.

«Είναι τόσο αληθινό», είπε η Άνιστον. «Και δεν έχει καν να κάνει με τη δουλειά, αλλά απλώς με τη ζωή», πρόσθεσε η Άνιστον, προτού απευθυνθεί απευθείας στην Κίντμαν: «Όταν κάναμε εκείνη την ταινία στη Χαβάη, με βοήθησες σε πολλά δύσκολα πράγματα που περνούσα. Απλά το να έχεις αυτή την αίσθηση της κοινότητας, είναι πολύ χρήσιμο».

Επιπλέον, η Άνιστον παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε καθώς άκουγε την Κίντμαν να μιλάει για το ότι αισθάνεται «βαριά» από μερικούς από τους σκοτεινούς ρόλους που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Η Κίντμαν υπενθύμισε στη φίλη της και στις υπόλοιπες ηθοποιούς στο πάνελ ότι «το να φτάνει ο ένας τον άλλον είναι τόσο σημαντικό».

