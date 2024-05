Όσο κι αν αντιπαθούμε τις αισθητικές του TikTok, αυτή «φωνάζει» ελληνικό καλοκαίρι

Συνήθως είμαστε κατά των fashion trends που προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως επειδή ξέρουμε ότι πολλά από αυτά φτιάχτηκαν για να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα, αφήνοντάς μας με άχρηστα αξεσουάρ και ρούχα που μετανιώσαμε που πήραμε γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναφορέσουμε ποτέ.

Αντίθετα μπορούμε πια να αναγνωρίσουμε με μεγάλη ευκολία ένα διαχρονικό trend και τα items στα οποία αξίζει να επενδύσουμε. Ετσι, όταν βλέπουμε ένα νέο «κύμα» από αισθητικές με την κατάληξη -core ή το συνοδευτικό #girls να κατακλύζουν τα feeds μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Ωστόσο το πιο πρόσφατο look που κερδίζει έδαφος στο TikTok, το Instagram και το Pinterest διεκδικεί την καρδιά μας. Ο λόγος για το #gardengirl. Ίσως οφείλεται στη λαχτάρα μας για φύση και την παρουσία στην ύπαιθρο μετά από έναν μακρύ και ανιαρό χειμώνα. Ίσως επειδή κάποιος κάπου διακήρυξε ότι τα floral prints έχουν πεθάνει, και μας αρέσει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, προφανώς δεν είμαστε οι μόνες που βλέπουμε στο #gardengirl κάτι από ελληνικό καλοκαίρι, μεσογειακό σίγουρα, κάτι από την ψυχοσύνθεση και κουλτούρα μας. Στο Pinterest οι αναζητήσεις για «garden aesthetic» έχουν αυξηθεί κατά 34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η «farm life» έχει αυξηθεί κατά 27%. Εν τω μεταξύ, στο TikTok, το «garden tok» έχει αυξηθεί κατά 30% και μπορούμε να δούμε πάνω από 18 χιλιάδες αναρτήσεις που σχετίζονται με το #gardengirl στο Instagram.

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε:

Υπάρχουν δύο τύποι Garden Girls

Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικά garden girls: Aυτές που ντύνονται σαν να είναι έτοιμες να ασχοληθούν στ΄αλήθεια με την κηπουρική, να σκάψουν, να λερωθούν, να φυτέψουν και αυτές που τους αρέσει απλά να ποζάρουν σε πανέμορφους εξοχικούς κήπους.

Τα αξεσουάρ είναι σημαντικά

Είτε πρόκειται για ένα προσεκτικά επιλεγμένο μαντήλι στο κεφάλι, είτε για ένα ψάθινο καπέλο ή μια ρουστίκ τσάντα tote ή pannier (για να μεταφέρετε ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια), είτε για παπούτσια τύπου clog (ειδικά φορεμένα με κάλτσες), οποιοδήποτε αξεσουάρ εμπνευσμένο από την κηπουρική, θα σας βοηθήσει να πετύχετε το look.

Τα φλοράλ είναι in

Διαβάζουμε συνεχώς ότι τα floral prints παρουσιάζουν πτώση ανάμεσα στις τάσεις, αλλά το Instagram feed μας λέει άλλα! Όταν συνδυάζονται με κομψές και θηλυκές γραμμές και στιλ φορεμάτων είναι απλά υπέροχα.

Το layering σε άλλο level

Ποιος θα το περίμενε ότι φόρεμα πάνω από παντελόνι, όταν πρόκειται για κομμάτια από βαμβάκι ή λινό που συνδυάζονται, δείχνει τόσο αβίαστα κομψό και cool σαν μια ρομαντική και δροσερή στολή κηπουρικής.

Article Cover Image Credit: For Love And Lemons Summer 2024 Campaign

Πηγή Grace