Τρία μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν αργά χθες Τετάρτη το βράδυ σε αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Χομς της κεντρικής Συρίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

The truck which was attacked in Homs, Syria, was filled with ammunition. Three people have been reported dead and many injured in this attack. pic.twitter.com/unD4phFnfq

