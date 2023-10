ΗΠΑ: «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Νέα διαδήλωση μέσα στο Καπιτώλιο από αμερικανοεβραίους

Περισσότεροι από 100 Αμερικανοεβραίοι ακτιβιστές διαδηλώνουν μέσα στα γραφεία πολλών σημαντικών Αμερικανών νομοθετών στο Καπιτώλιο, απαιτώντας να υποστηρίξουν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στα γραφεία του ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και της επικεφαλής των Δημοκρατικών Κάθριν Κλαρκ.

Η οργάνωση IfNotNow αυτοπροσδιορίζεται ως οργανωμένη ομάδα αμερικανοϊσραηλινών που ζητούν το τέλος της υποστήριξης ενάντια στο Ισραηλινό απαρτχάιντ.

Αμερικανοεβραίοι ακτιβιστές έχουν εισβάλει και πάλι μέσα στο Καπιτώλιο με σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» και ζητούν κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, ζητούν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

BREAKING: Hundreds of American Jews and allies are in DC calling on members of Congress to do everything they can to push for a #CeasefireNOW , a release of the hostages, and to address the root causes of occupation.

Οι ακτιβιστές πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στα γραφεία του ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζακ Σούμερ, του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις και της επικεφαλής των Δημοκρατικών, Καθρίν Κλαρκ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν περισσότερες από 100 συλλήψεις.

This is the scene right now at the @BernieSanders office in the Capitol.

Bernie, so many of us look up to you. For decades you’ve had the moral courage to speak out.

We know you mourn for those killed, and the losses to come.

We’re asking you to lead again today #CeasefireNOW pic.twitter.com/QbnGYbqk0l

— IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) October 25, 2023