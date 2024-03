Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων εισέβαλαν στο λόμπι των New York Times κατηγορώντας παράλληλα την εφημερίδα ότι υποστηρίζει την γενοκτονία στη Γάζα. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε πάνω από 100 από τους ακτιβιστές, οι οποίοι αναμένεται να κατηγορηθούν για διατάραξη της τάξης. Όμως αυτό που δεν περίμενε η αστυνομία ήταν οι διαδηλωτές να χρησιμοποιήσουν την τακτική του Κοιμισμένου Δράκου.

Πρόκειται για μια κίνηση με πολλές παραλλαγές που έγινε διάσημη στις διαδηλώσεις του Σιάτλ στις ΗΠΑ το 1999 εναντίον του συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (σ.σ. Έμεινε στην ιστορία ως Battle of Seattle, ενώ βγήκε και ομώνυμη ταινία). Οι διαδηλωτές φιλειρηνικοί, χίπηδες και οικολόγοι στην πλειονότητά τους, είχαν βρει ένα εκπληκτικό τρικ με παραλλαγές για να διαταράσσουν την τάξη. Το οποίο θα εξηγήσουμε παρακάτω.

Ένα μεγάλο πανό στο λόμπι έγραφε «Τhe New York War Crimes» έχοντας διαγράψει την λέξη Times – Τους κατηγορούν για συγκάλυψη των εγκλημάτων πολέμου, όπως και μέλη του προσωπικού τους απευθύνουν την ίδια κατηγορία στη διοίκηση

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε περισσότερους από 100 φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που κατέλαβαν τον έλεγχο του λόμπι των New York Times σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της εφημερίδας στη γενοκτονία στη Γάζα. Επίσης, ύψωσαν πλακάτ με τη φωτογραφία της Ισραηλινής δημοσιογράφου της εφημερίδας που συμμετείχε σε μια έρευνα την οποία οι ΝΥΤ ανακάλεσαν κακήν κακώς για τις «σεξουαλικές επιθέσεις ως όπλο πολέμου της Χαμάς», της Ανάτ Σβαρτς.

NEW: Anti-genocide activists blocked entrances of the @nytimes distribution center in Queens.

Trucks for the @nytimes, @WSJ, & @nypost were blockaded for 3 hours, disrupting AM distro with ZERO arrests.

