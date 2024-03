«Νετανιάχου παραιτήσου» – Χιλιάδες Ισραηλινοί ξεχύθηκαν στους δρόμους

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Tens of thousands of Israelis are demonstrating in Tel Aviv tonight, calling on Netanyahu to do more to release the hostages held by Hamas in Gaza. This is the biggest demonstration since October 7 pic.twitter.com/Qs9cWUYcts

— Barak Ravid (@BarakRavid) March 30, 2024