Περισσότερα όπλα στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ - Προειδοποιήσεις για επέκταση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ

Ο Λευκός Οίκος συμφώνησε να στείλει άλλα 2,5 δισ. δολάρια σε όπλα στο Ισραήλ, παρά την αυξανόμενη καταδίκη του πολέμου στη Γάζα και την αυξανόμενη πίεση από Δημοκρατικούς γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επεκτείνουν τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν, για έκτη συνεχή νύχτα για να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και να ζητήσουν τον τερματισμό της ειρηνευτικής συνθήκης της Ιορδανίας με το ισραηλινό κράτος.

Δείτε live:

Διαβάστε τις εξελίξεις στο in:

Σήμερα είναι η Ημέρα της Γης στην Παλαιστίνη, μια επαναλαμβανόμενη ημέρα μνήμης για τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους των γεγονότων της 30ής Μαρτίου 1976 στο Ισραήλ.

Οι διαδηλώσεις για την Ημέρα της Γης χρονολογούνται από εκείνη την ημέρα, όταν έξι άοπλοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στην απαλλοτρίωση από το Ισραήλ μεγάλων εκτάσεων γης που ανήκαν σε Παλαιστίνιους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα καθώς οργανώθηκαν γενική απεργία και πορείες σε διάφορες αραβικές πόλεις του Ισραήλ ως απάντηση στην ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης να κατασχέσει τις εν λόγω εκτάσεις γης για κρατικούς σκοπούς.

Οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη των παλαιστινιακών εδαφών και του Ισραήλ για να γιορτάσουν την Ημέρα της Γης ως ετήσια εκδήλωση μνήμης που καταδεικνύει τον αγώνα τους κατά της ισραηλινής κατοχής.

Οι αρχές της Μαλαισίας συνέλαβαν 36χρονο ένοπλο σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπούρ, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για ισραηλινό κατάσκοπο.

Ο άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν έξι όπλα και 200 σφαίρες, έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη 12η Μαρτίου, χρησιμοποιώντας διαβατήριο Γαλλίας που οι αρχές εκτιμούν πως μπορεί να είναι πλαστό, εξήγησε ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Χουσέιν Ραζαρουντίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Παρασκευή το βράδυ.

Ο άνδρας είπε στις αρχές πως πήγε στη Μαλαισία για να καταδιώξει άλλον ισραηλινό πολίτη, εξαιτίας οικογενειακής διαφοράς. Περισσότερα εδώ.

Παρά την έκφραση ανησυχίας για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα, ο Λευκός Οίκος των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για περισσότερες μεγάλες αποστολές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν: 1:

Οι βόμβες των 2.000 λιβρών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε ανθρώπους που βρίσκονται σε απόσταση έως και 300 μέτρων, έχουν «συνδεθεί με προηγούμενα γεγονότα με μαζικά θύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα», αναφέρει η Washington Post.

Το κράτος του Κόλπου χαιρέτισε μια νέα απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου που καλεί το Ισραήλ να λάβει όλα τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι βασικές προμήθειες τροφίμων φτάνουν χωρίς καθυστέρηση στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε την ανάγκη «να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμογή αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των διασταυρώσεων, για να αποφευχθεί ο λιμός που απειλεί τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και για να αποτραπεί ο κίνδυνος γενοκτονίας».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι «η φρικτή ανθρωπιστική πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της απειλής για τη ζωή των αμάχων, απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα να σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό της για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη εξήρε το θάρρος της Annelle Sheline, της αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που παραιτήθηκε από τη θέση της για να διαμαρτυρηθεί για την υποστήριξη του Λευκού Οίκου στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλμπανέζε ανέφερε: «Το θάρρος είναι ένα βαρύ δώρο για να το κουβαλάς», πάνω από προηγούμενη ανάρτησή του με την οποία επαινούσε τη Σελίν για το «θάρρος και το ηθικό της ανάστημα».

Η Αλμπανέζε πρόσθεσε στο μήνυμά της ότι είναι καλύτερα να είμαστε θαρραλέοι παρά να έχουμε «13.000 μικρά φέρετρα που βαραίνουν τη συνείδησή μας» – σε μια προφανή αναφορά στον αριθμό των Παλαιστίνιων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Courage is a heavy gift to carry, but not as heavy as 13,000 small coffins weighing on our conscience. https://t.co/j7DPWeFCQ5

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 29, 2024