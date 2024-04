Τα οχήματα αυτόνομης οδήγησης κυκλοφορούν ήδη στις ΗΠΑ στο πλαίσιο δοκιμών, ενώ σε ορισμένες άλλες χώρες εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα με τη χρήση αυτόνομων οχημάτων ως μέσα μαζικών συγκοινωνιών.

Όμως η ρομποτική τεχνολογία έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της έως ότου προσφέρει ασφαλείς διαδρομές χωρίς οδηγό. Αυτό προσπάθησε να αποδείξει ο αμερικανός influencer, Τζέισον Καρ, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, κάνοντας ένα απλό πείραμα.

Ο Καρ φόρεσε ένα T-shirt με μια στάμπα που απεικόνιζε ένα απαγορευτικό (STOP) με στόχο να «παγιδεύσει» το σύστημα των ρομποταξί, τα οποία μεταφέρουν πελάτες στην αμερικανική πόλη Phoenix της Αριζόνα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Καρ τα κατάφερε πανεύκολα.

