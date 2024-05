Μια μητέρα και το τετράχρονο παιδί της σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον οχήματος στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της.

Οχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος μιας κατεύθυνσης.

Η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν ο πατέρας του παιδιού και ένας οδηγός, οι οποίοι μετέφεραν τον 4χρονο στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έχει υποστεί εκδορές αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Αλλο drone έβαλε στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων κοντά στο χωριό Μπεσόναφκα (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω), σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Belgorod PR ❗

Bavovna 🔥🔥🔥💨

Tonight a gas station near the village of Bessonovka is on fire, local media report. Not much details at the moment. pic.twitter.com/NgrGqLBpgg

— LX (@LXSummer1) May 16, 2024