Ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια Μπελγκορόντ της νότιας Ρωσίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, τραυμάτισε τουλάχιστον οκτώ κατοίκους και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν είναι κορίτσι 11 ετών που διακομίστηκε σε νοσοκομείο, διευκρίνισε ο κ. Γκλάντκοφ.

The center of Belgorod (Russia) has just been hit hard by Ukraine Army. pic.twitter.com/C4Fq1gF3cu

— Jack Straw (@JackStr42679640) May 9, 2024