Στο ερειπωμένο Αλ Σίφα «κανείς δεν γλύτωσε», λέει ο επικεφαλής ομάδας διασωστών, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατιωτών από το νοσοκομειακό συγκρότημα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, περιγράφοντας εικόνες με «διασκορπισμένα πτώματα» στα χαλάσματα.

Δεκάδες περαστικοί αντικρίζουν με δέος το μέγεθος της καταστροφής. Κάποιοι ψαχουλεύουν στα ερείπια, μήπως βρουν κάτι που αξίζει.

Ορισμένα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Άλλα στέκουν ακόμη όρθια, έχοντας υποστεί όμως σημαντικές καταστροφές. Φωτιά εξακολουθεί να σιγοκαίει σε ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Τρεις άνδρες απομακρύνουν με φορείο έναν τραυματισμένο άνδρα.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, «έχει καταστραφεί ολοσχερώς», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Φάρις Αφάνα, επικεφαλής ομάδας διασωστών. «Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις σφαγές αμάχων και παιδιών. Κανείς δεν γλύτωσε εδώ», επισημαίνει.

Την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα, πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά που σιγοκαίει σε κτίριο του συγκροτήματος.

«Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι καταστροφή για την ανθρωπότητα και το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας», λέει ο Φάρις Αφάνα, καταγγέλλοντας ότι κτίρια πυρπολήθηκαν και κατεδαφίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Παράλληλα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει τις σφαγές κατά του παλαιστινιακού λαού».

Ένας άνδρας δείχνει πτώματα διασκορπισμένα στους δρόμους γύρω από το νοσοκομείο και λέει στην κάμερα: «θα μας θάψουν εδώ… δεν θα φύγουμε από εδώ».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι «ολοκλήρωσε» τις επιχειρήσεις του στο νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα και απέσυρε τις δυνάμεις του. Είχε υποστηρίξει προηγουμένως ότι ανακάλυψε «μεγάλες ποσότητες όπλων» σε χώρους του νοσοκομείου, ότι οι δυνάμεις του αντιμετώπισαν «τρομοκράτες» και ότι «απέφυγαν να βλάψουν προσωπικό και ασθενείς».

Ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την καταστροφή νοσοκομειακών κλινών και υπογραμμίζει πως έχει μείνει «έκπληκτος» από τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας και ιδίως του αραβικού κόσμου. «Πότε θα κάνουν κάτι; Όταν αφανιστεί ολόκληρος ο παλαιστινιακός λαός;», διερωτάται.

Οι αεροφωτογραφίες της εταιρείας Maxar, η οποία παρέχει δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, συγκρίνουν την εικόνα του νοσοκομείου Αλ Σίφα τον Ιούνιο του 2022 με την εικόνα που έχει τώρα, τον Απρίλιο του 2024.

