Εργαζόμενοι ΜΚΟ σκοτώθηκαν μετά από διανομή φαγητού που είχε φτάσει μέσω θαλάσσης στη Γάζα - «Στοχευμένη επίθεση»

Νέα επίθεση σε κονβόι βοήθειας στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά εργαζόμενοι στης ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen.

Οι νεκροί είναι υπήκοοι Αυστραλίας, Παλαιστίνης, Πολωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου και άτομα διπλής υπηκοότητας ΗΠΑ και Καναδά.

Την ίδια στιγμή και ενώ οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να προχωρούν, το χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Συρία που αποδίδεται στο Ισραήλ, είχε ως αποτέλεσμα 11 νεκρούς. Ανάμεσά τους και ένας ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι το πλήγμα δεν θα μείνει αναπάντητο.

Δείτε live

Ακολουθούν περισσότερα από την World Central Kitchen (WCK) σχετικά με την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε επτά μέλη της οργάνωσης.

«Η World Central Kitchen και ο κόσμος έχασαν ζωές σήμερα εξαιτίας μιας στοχευμένης επίθεσης από τον ισραηλινό στρατό», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της World Central Kitchen (WCK) Έριν Γκορ.

«Αυτή δεν είναι μόνο μια επίθεση κατά της WCK, είναι μια επίθεση κατά των ανθρωπιστικών οργανώσεων που εμφανίζονται στις πιο δύσκολες καταστάσεις, όπου τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου», δήλωσε η Gore. «Αυτό είναι ασυγχώρητο»

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η WCK «διακόπτει αμέσως τις δραστηριότητές μας στην περιοχή» και ότι η οργάνωση, θα λάβει σύντομα αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του έργου μας.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την επίθεση, η WCK λειτουργούσε περισσότερες από 60 κουζίνες στην κεντρική και νότια Γάζα, μαγειρεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες γεύματα κάθε μέρα.

Η World Central Kitchen (WCK) επιβεβαίωσε ότι επτά μέλη της ομάδας της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα στη Γάζα.

Οι επτά εργαζόμενοι που σκοτώθηκαν είναι από την Αυστραλία, την Παλαιστίνη, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ένας με διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Καναδά, δήλωσε η WCK.

Οι εργαζόμενοι βοηθοί «ταξίδευαν σε μια ζώνη αποσυμπίεσης με δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα με το λογότυπο της WCK «, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Παρά το συντονισμό των κινήσεων με τον ισραηλινό στρατό, η αυτοκινητοπομπή χτυπήθηκε καθώς έφευγε από την αποθήκη στη Deir al-Balah, όπου η ομάδα είχε ξεφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας που μεταφέρθηκε στη Γάζα μέσω της θαλάσσιας οδού», πρόσθεσε η WCK.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024