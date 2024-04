Το Ισραήλ δολοφόνησε 4 εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας (Προσοχή σκληρές εικόνες)

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο τεσσάρων ξένων εργαζόμενων ανθρωπιστικής οργάνωσης και του παλαιστίνιου οδηγού τους σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ, που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Αρχικά, το υπουργείο έκανε λόγο για πέντε «μάρτυρες» που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα έπειτα από «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με στόχο όχημα της αμερικανικής οργάνωσης World Central Kitchen».

Δημοσιογράφος είδε σε νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα πέντε πτώματα και τρία ξένα διαβατήρια πλάι τους

🚨BREAKING | FULL DETAILS – 4 FOREIGN AID WORKERS FROM WCK AND A PALESTINIAN WERE KILLED BY ISRAELI STRIKES 4 foreign aid workers belonging to the World Central Kitchen along with a Palestinian were killed after the IOF carried out an airstrike on their car, south of Deir… pic.twitter.com/Kp55nKNP3Y — Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 1, 2024

Οι ξένοι είχαν εθνικότητες «Βρετανίας, Αυστραλίας και Πολωνίας», ενώ αυτή του τέταρτου θύματος «δεν είναι γνωστή» ακόμη, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόσθεσε πως το πέμπτο θύμα ήταν ο παλαιστίνιος οδηγός και διερμηνέας των εργαζομένων της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «εξετάζει το τραγικό συμβάν στο κορυφαίο επίπεδο για να κατανοηθούν οι περιστάσεις» της πολύνεκρης επιδρομής και διαβεβαίωσε πως «εργάζεται σε στενό συντονισμό με τη WCK» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

the passports of members of world central kitchen who were killed by israel… australian, british and polish nationals. pic.twitter.com/UoBHfE989v — una (@readbyuna) April 1, 2024

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σε νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα πέντε πτώματα και τρία ξένα διαβατήρια πλάι τους (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Γνωρίζουμε αναφορές ότι μέλη της ομάδας World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε επίθεση των IDF ενώ εργάζονταν για να υποστηρίξουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειές μας για την παράδοση τροφίμων στη Γάζα. Αυτό είναι μια τραγωδία. Οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια και οι πολίτες δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αποτελούν στόχο. ΠΟΤΕ» έγραψε η WCK σε ανάρτησή της στο X.

We are aware of reports that members of the World Central Kitchen team have been killed in an IDF attack while working to support our humanitarian food delivery efforts in Gaza. This is a tragedy. Humanitarian aid workers and civilians should NEVER be a target. EVER. — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

Αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης

Η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen συμμετέχει στην αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης, μέσω Κύπρου, στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατασκευή προσωρινής αποβάθρας σε ακτή του παλαιστινιακού θυλάκου για να καταστούν δυνατές οι εκφορτώσεις.

Το πρώτο πλοίο με βοήθεια που αναχώρησε από την Κύπρο εκφορτώθηκε στα μέσα Μαρτίου, υπό την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού.