Η Χαμάς καλεί τους Παλαιστίνιους να κάνουν «πορεία οργής» μετά τη «σφαγή»

Η Χαμάς κάλεσε το βράδυ χθες Κυριακή τους Παλαιστίνιους να «σηκωθούν», να βγουν στους δρόμους να κάνουν «πορεία οργής» μετά τη «σφαγή» που κατ’ αυτήν διέπραξε ο ισραηλινός στρατός σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

BREAKING: MAJOR PROTESTERS IN THE WEST BANK OVER THE RAFAH MASSACRE

✅ Al-Mazra’a Al-Gharbiyya, north of Ramallah

✅ Jenin

✅ Tulkarem

✅ Jordan pic.twitter.com/VhKwCVom5q

