Δικαστήριο στην περιοχή Κόμι της Ρωσίας εξέδωσε στις 24 Απριλίου ένταλμα σύλληψης για τον διάσημο σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ, πολιτικό της αντιπολίτευσης και συνιδρυτή του Φόρουμ της «Ελεύθερης Ρωσίας», με την κατηγορία της δημιουργίας και της ηγεσίας τρομοκρατικής ομάδας.

Το δημοτικό δικαστήριο του Syktyvkar εξέδωσε επίσης εντάλματα σύλληψης για αρκετούς άλλους Ρώσους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές εξόριστους, με την ίδια κατηγορία.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία πρόσθεσε τον Κασπάροφ στη λίστα με τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές, μια ενέργεια που αξιοποιείται γενικά από το Κρεμλίνο για να πατάξει τους πολιτικούς αντιπάλους του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Κασπάροφ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ανοιχτά επικριτής του Κρεμλίνου, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν τω μεταξύ, ένα λάθος (;) του ρωσικού πρακτορείου TASS, το οποίο έγραψε ότι ο Γκάρι Κασπάροφ «συνελήφθη ερήμην», έγινε η αιτία για να «τρολάρει» τη Μόσχα ο κορυφαίος σκακιστής και πολιτικός της ρωσικής αντιπολίτευσης.

«Ερήμην είναι οπωσδήποτε ο καλύτερος τρόπος που με έχουν συλλάβει ποτέ: Καλή παρέα, επίσης. Είμαι σίγουρος ότι όλους μας τιμά εξίσου που το τρομοκρατικό κράτος του Πούτιν αφιερώνει χρόνο σε αυτό που διαφορετικά θα κατέληγε σε διώξεις και δολοφονίες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κασπάροφ στην ανάρτησή του.

In absentia is definitely the best way I’ve ever been arrested! Good company, as well. I’m sure we’re all equally honored that Putin’s terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 24, 2024