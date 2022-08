Με τίτλο «House of Hammer» θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου το ντοκιμαντέρ του Discovery+ για τον Άρμι Χάμερ.

Αποτελείται από τρία επεισόδια και αφορά τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που βαραίνουν τον διάσημο ηθοποιό.

Μάλιστα, σε αυτό συμμετέχουν η θεία του, Κέισι, και δύο από τις πρώην ερωμένες του, Κόρτνεϊ Βουτσέκοβιτς και Τζούλια Μόρισον.

«Δεν με εξέπληξαν οι κατηγορίες»

Όπως θα πει η Κέισι, οι κατηγορίες εις βάρος του ανιψιού της δεν την εξέπληξαν, καθώς το σκοτάδι αποτελεί «παράδοση» της οικογένειας: «Όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά για τον Άρμι, δεν έπαθα σοκ. Δεν ξυπνάς απλώς μια μέρα και γίνεται ένας χειριστικός κακοποιητής. Οι ρίζες αυτής της συμπεριφοράς είναι πολύ βαθιές».

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κραιπάλη. Απάτη. Κατάχρηση. Εθισμός. Διαφθορά. Κατά τη διάρκεια πέντε γενεών, οι άνδρες της οικογένειας Χάμερ έχουν περισσότερα μυστικά και σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε κρύπτη».

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε, η Κόρτνεϊ Βουτσέκοβιτς και η Τζούλια Μόρισον, αναφέρονται με λεπτομέρειες στη σχέση τους με τον πρωταγωνιστή του «Call me by your name» και οι περιγραφές του σοκάρουν.

«Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σχέσης μου με τον Άρμι Χάμερ», λέει η Βουτσέκοβιτς ταραγμένη.

Η Μόρισον αναφέρει από την μεριά της: «Αυτό δεν το έχω χωνέψει ακόμη» και στη συνέχεια διαβάζει ένα από τα μηνύματα του Χάμερ: «Έχω τη φαντασίωση να μου αποδείξει μια γυναίκα την αγάπη της και την αφοσίωσή της δεχόμενη να τη δέσω σε ένα δημόσιο μέρος τη νύχτα, όπου ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το σώμα της. Και να δω αν θα γ@@@σει αγνώστους για χάρη μου».

Η αρχή του τέλους

Η καριέρα του Άρμι Χάμερ ξεκίνησε να καταρρέει έναν χρόνο πριν όταν πρώην ερωμένη του κατήγγειλε ότι τη βίασε.

«Με ανάγκασε να κάνω τρομακτικά πράγματα, κάποια στιγμή χτυπούσε το πρόσωπο μου σε έναν τοίχο, νόμιζα ότι θα με σκότωνε», αποκάλυψε.

Η νεαρή γυναίκα είπε επίσης πως γνώρισε τον διάσημο ηθοποιό μέσω Facebook το 2016 και πως η φρικτή συμπεριφορά του την οδήγησε στο να σκεφτεί να αυτοκτονήσει: «Έχασα κάθε ενδιαφέρον για να ζήσω. Ήθελα απλώς να σταματήσει ο πόνος», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τα στόματα άνοιξαν και αρκετές γυναίκες μίλησαν δημοσίως για όσα είχαν ζήσει με τον σταρ του Χόλυγουντ. Στη δημοσιότητα ήρθαν και μηνύματα που τους έστελνα και τα οποία φανέρωναν σεξουαλικές φαντασιώσεις με τάσεις βίας και κανιβαλισμού.

Ακολούθησε και έρευνα από την Αστυνομία του Λος Άντζελες. Ο ίδιος αρνήθηκε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αρνείται όλες τις κατηγορίες και κάνει λόγο για «συναινετικό σεξ» ενώ αποσύρθηκε από τα γυρίσματα μίνι σειράς με τίτλο «The Offer» αλλά και από τη ρομαντική κωμωδία «Shotgun Wedding», στην οποία θα συμπρωταγωνιστούσε με τη Τζένιφερ Λόπεζ.

Σήμερα, οι φήμες τον θέλουν να εργάζεται ως πωλητής χρονομεριδίων για λογαριασμό ενός θερέτρου στα νησιά Κέιμαν.