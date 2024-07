Gingham: Η αναβίωση του πιο girly print – Πώς να το φορέσετε τώρα

Καλοκαίρι. Μια εποχή γεμάτη φως και χρώματα, όπου οι αύρες φέρνουν την ελπίδα για νέες αρχές και ανανεωμένες εκδοχές της μόδας. Είναι η εποχή που η φύση αναζωογονείται και τα ρούχα γίνονται ένας τρόπος να εκφράσουμε την αισθητική μας με ζωντάνια και κομψότητα.

Ίσως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο τόσο διαχρονικό όσο το gingham. Η ιστορία του ξεκινάει τον 17ο αιώνα στη Μαλαισία ή τη Γαλλία, όπου πρωτοεμφανίζεται ως ένα πολύχρωμο μοτίβο υφάσματος. Αργότερα, κατέληξε να γίνει δημοφιλές στην Αγγλία και τις Κάτω Χώρες κατά τον 18ο αιώνα, όταν Άγγλοι και Ολλανδοί ξεκίνησαν να το παράγουν μαζικά. Από τότε, το gingham έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αγαπημένο στην καρδιά της κλασικής μόδας, συνδυάζοντας την απλότητα και την κομψότητα με μια χαρούμενη και φρέσκια αίσθηση.

Στις μέρες μας, το gingham έχει κατακτήσει εκ νέου την κορυφή της μόδας. Αν και ίσως το συνδέασαμε στο παρελθόν με το κλασικό μπλε-άσπρο φόρεμα της Ντόροθι στο «Μάγο του Οζ» ή με το καλοκαιρινό τραπεζομάντιλο της μαμάς μας, η φετινή σεζόν το φέρνει πίσω με αποφασιστικά γοητευτικές και σύγχρονες εκδοχές.

Αλλά ας μην ξεχνάμε και την Brigitte Bardot, τη γαλλίδα ηθοποιό που έκανε το gingham ακόμα πιο δημοφιλές στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Στην ταινία «Do You Want to Dance With Me?» (Voulez Vous Danser Avec Moi?) του 1959, από τον Michel Boisrond, φορούσε μια εμβληματική gingham φούστα, προσδιορίζοντας το στιλ της ως σύμβολο της θηλυκότητας και της αισθητικής της εποχής. Η Bardot συνδύασε το μοτίβο με την αυθεντικότητά της, δημιουργώντας έναν πραγματικά αξέχαστο στυλ που επηρέασε γενιές.

Τελικά, αν και το μοτίβο gingham έχει ιστορία αιώνων, ποτέ δεν έχει φανεί πιο φρέσκο και ενημερωμένο από ό,τι τώρα. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να προσθέσουν έναν κλασικό αέρα στο στυλ τους με μια σύγχρονη πινελιά, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό συνδυασμό ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της μόδας.

Cute Capris

Το boxer shorts

To girly top

Πηγή: Grace.gr