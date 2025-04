«Πονάει να λέμε αντίο»: Ο δημιουργός του «Andor» είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το διαγαλαξιακό σύμπαν

Το «Andor» έκανε πρεμιέρα στη δεύτερη και τελευταία σεζόν του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς ο πρωταγωνιστής Ντιέγκο Λούνα και ο δημιουργός Τόνι Γκίλροϊ αναλογίστηκαν το κλείσιμο της ιστορίας του Κάσιαν Άντορ.

Ο χαρακτήρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Rogue One: A Star Wars Story» του 2016, το οποίο συνέγραψε ο Γκίλροϊ. Στη συνέχεια, η prequel σειρά «Andor» κυκλοφόρησε το 2022, η οποία πλέον λήγει το 2025.

«Το να βρίσκομαι σε αυτό το σύμπαν και να ανήκω σε αυτή την οικογένεια και να είμαι μέρος ενός έργου για το οποίο οι άνθρωποι νοιάζονται τόσο πολύ, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», δήλωσε ο Λούνα στο The Hollywood Reporter στο κόκκινο χαλί. «Δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτό με καμία άλλη εμπειρία στη ζωή μου – ήταν 10 χρόνια που ήμουν τυχερός να εργάζομαι σε κάτι που έχει σημασία για τους ανθρώπους».

Η σειρά αρχικά είχε σχεδιαστεί ως πέντε σεζόν, αλλά περιστράφηκε σε δύο. Η τελευταία δόση θα εκτυλιχθεί σε 12 επεισόδια, χωρισμένα σε τέσσερα κεφάλαια των τριών επεισοδίων το καθένα. Ο Λούνα εξήγησε ότι επειδή κάθε σεζόν τους έπαιρνε δυόμισι χρόνια, θα ήταν «αδύνατο να διατηρήσουμε την αυστηρότητα, την προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουμε σε αυτή τη σειρά» για πέντε σεζόν.

«Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, λέγοντας ας έχουμε δύο σεζόν, ας τελειώσουμε σε μια στιγμή που όλοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε, όταν είμαστε ερωτευμένοι όχι μόνο με το υλικό αλλά και με τη διαδικασία», συνέχισε ο ηθοποιός. «Πονάει να λέμε αντίο, αλλά είναι καλύτερο να λέμε αντίο αυτή τη στιγμή παρά όταν δεν μπορείς να συνεχίσεις».

Από την πλευρά του, ο Γκίλροϊ παραδέχτηκε: «Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικό να πω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο οποίο θα έχω ποτέ την ευκαιρία να δουλέψω. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Γυρίσαμε οκτώ ταινίες σε πέντε χρόνια, αυτό κάναμε στην πραγματικότητα. Έτσι το σκεφτόμαστε» με τον τρόπο που χωρίζονται τα επεισόδια.

Με το «Andor» να είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες «Star Wars» της Disney τα τελευταία χρόνια – η πρώτη σεζόν κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης δραματικής σειράς – υπήρξε μια πίεση από τους θαυμαστές για να κάνει ο Γκίλροϊ περισσότερα στο σύμπαν. Αλλά, μετά την τελευταία δεκαετία των «Star Wars», ο δημιουργός είπε: «Νομίζω ότι έχω συνεισφέρει αρκετά προς το παρόν. Νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο για λίγο καιρό. Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιστρέψω και ίσως να σκηνοθετήσω μια ταινία».

«Νομίζω ότι στην πρώτη σεζόν ο κόσμος δεν ήξερε πραγματικά ποιοι ήμασταν ως σειρά και αφού έτυχε τόσο καλής υποδοχής και σεβασμού, νομίζω ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε κάθε όριο», είπε. «Όλοι μπόρεσαν να ανεβάσουν την τέχνη τους και να την προωθήσουν. Συνέβη στο σενάριο, συνέβη στις ερμηνείες και νομίζω ότι οι ιστορίες αυτών των χαρακτήρων, επειδή πρέπει να περάσουμε από τόσο πολύ χρόνο, είναι πραγματικά ισχυρές».

Tony Gilroy talks about what it was like saying goodbye to #Andor after working on it for six years.

‘This is the most important thing I’ll ever have the chance to work on.’ pic.twitter.com/383GnUuvHB

— The Hollywood Reporter (@THR) April 15, 2025