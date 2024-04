Το «ακατάλληλο» αστείο του πρίγκιπα Ουίλιαμ που έγινε viral

Και οι γαλαζοαίματοι έχουν χιούμορ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον δεν διαστάζουν να «τσαλακωθούν» μπροστά στις κάμερες – και το έχουν αποδείξει πολλάκις.

Με αφορμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Κέιτ Μίντλετον, το Historic Vids στην πλατφόρμα Χ ανασύρει ένα βίντεο με μία αστεία στιγμή του ζευγαριού, η οποία έχει γίνει viral.

Πρόκειται για την ημέρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε ένα «ακατάλληλο» αστείο μπροστά τις κάμερες και που το πριγκιπικό ζεύγος φάνηκε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα.

Τα πλάνα καταγράφηκαν στην πόλη του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, τον Οκτώβριο του 2023. Στα πλαίσια της επίσκεψής τους στην πόλη, Ουίλιαμ και Κέιτ απάντησαν σε ερωτήσεις του BBC Radio 1, σε μια σύντομη συνέντευξη κατά την οποία ερωτήθηκαν για πράγματα που αφορούν τις καθημερινές ζωές τους. Όταν ερωτήθηκε για το αγαπημένο του emoji, ο Ουίλιαμ απάντησε αφοπλιστικά, αναφέροντας πως το αγαπημένο του emoji είναι η… μελιτζάνα που συμβολίζει το ανδρικό μόριο.

«Μου είπαν να μην πω τη μελιτζάνα, οπότε πρέπει να διαλέξω κάτι άλλο: Θα ήταν η μελιτζάνα, λοιπόν, αλλά διαλέγω το “τρελό” emoji με τα μάτια που ανεβοκατεβαίνουν και το ανοιχτό στόμα».

Η Κέιτ Μίντλετον αντέδρασε γελώντας και -μιλώντας περισσότερο σοβαρά από τον σύζυγό της- ανέφερε πως το δικό της αγαπημένο emoji είναι η καρδιά και η φάτσα που κλαίει από τα γέλια, ειδικά «όταν τα πράγματα έχουν πάει στραβά», όπως είπε.

Οι περισσότεροι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) αποθέωσαν το ζευγάρι για το χιούμορ τους και την απλότητα που επέδειξαν στα εν λόγω πλάνα.

Well that is the last answer I expected from Prince William.. pic.twitter.com/cpJuHHJjZX

— Historic Vids (@historyinmemes) April 2, 2024