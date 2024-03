Η Κέιτ Μίντλετον σόκαρε την περασμένη εβδομάδα τον πλανήτη όταν αποφάσισε να αποκαλύψει ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποφάσισε να μοιραστεί τη διάγνωση με τους πολίτες με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα και στο οποίο έγραψε κάθε λέξη όπως αποκάλυψε ένας στενός φίλος της.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε πως από το συγκεκριμένο μήνυμα η Κέιτ Μίνλτετον αποφάσισε να μοιραστεί τη διάγνωση του καρκίνου της χωρίς τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, κάνοντας κάποιους να αναρωτηθούν γιατί ο σύζυγός της δεν τη συνόδευσε.

Μία πηγή του παλατιού μιλώντας στο PEOPLE αποκάλυψε τον λόγο που η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισε να μην έχει στον πλευρό της στον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα της πριγκίπισσας σχετικά με την υγεία της και ήθελε να παραδώσει το μήνυμα προσωπικά μόνη της» ανέφερε η πηγή, ωστόσο προσέθεσε ότι η ίδια πριγκίπισσα ξεκαθάρισε ότι ο σύζυγός της «την υποστήριζε καθ’ όλη τη διάρκεια».

«Ο Γουίλιαμ είναι εξαιρετικά υπερήφανος για τη σύζυγό του για το θάρρος και τη δύναμη που έχει δείξει όχι μόνο αυτή την εβδομάδα αλλά και από την εγχείρησή της τον Ιανουάριο», είπε η πηγή.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι η σύζυγός του θα έχει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται για να αναρρώσει πλήρως και ότι τα παιδιά του θα είναι προστατευμένα από το κατανοητό ενδιαφέρον για τα νέα που μοιράστηκαν», προσέθεσε.

Παρόλο που η Κέιτ αναφέρθηκε στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους – τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις – πολλές φορές κατά τη διάρκεια του μηνύματός της, θεώρησε ότι ήταν βασικό να την εκφωνήσει μόνη της – και όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024