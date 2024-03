O Γουίλιαμ αποσύρθηκε από το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου επειδή έμαθε τη διάγνωση της Κέιτ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε αποχωρήσει από την επιμνημόσυνη δέηση για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο την τελευταία στιγμή επικαλούμενος «προσωπικό θέμα» και χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα την ώρα της τελετής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ στις 27 Φεβρουαρίου, το παλάτι του Κένσινγκτον, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε την απόφαση του Γουίλιαμ να μην παραστεί.

Τότε κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει την απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ από την επιμνημόσυνη δέηση του νονού του. Μάλιστα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επρόκειτο να διαβάσει ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, το οποίο ανέγνωσε τελικά ο μεγαλύτερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Παύλος.

Ο Γουίλιαμ τηλεφώνησε στην ελληνική βασιλική οικογένεια που παρακολούθησε την τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για να τους ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να παραστεί.

Η απουσία του πρίγκιπα της Ουαλίας από την τελετή είχε προκαλέσει εντύπωση, αλλά πλέον μετά την ανακοίνωση της συζύγου του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον την Παρασκευή ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, βρετανικά μέσα όπως ο Independent, αναφέρουν πως ξεκαθάρισε ο λόγος της απουσίας του.

Νωρίτερα με ένα μήνυμα που ανέβηκε στα social media, η Κέιτ Μίντλετον απευθύνθηκε μέσω βίντεο στο κοινό και το πληροφόρησε ότι μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον στην αρχή του βίντεο ευχαρίστησε προσωπικά τους πολίτες για όλη την υποστήριξη και την κατανόηση για όσο καιρό αναρρώνει από την εγχείρηση. «Είναι απίστευτα δύσκολοι μήνες για όλη την οικογένειά μας, αλλά έχω μία φανταστική ομάδα γιατρών, που με φρόντισαν πολύ καλά και στην οποία είμαι τόσο ευγνώμων», επεσήμανε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο στο Λονδίνο ήταν επιτυχής και αρχικά θεωρήθηκε ότι η κατάστασή της δεν ήταν καρκινική.

