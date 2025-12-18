science
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ως νέο διοικητή της NASA τον δισεκατομμυριούχο ερασιτέχνη αστροναύτη Τζάρεντ Άιζακμαν, στενό συνεργάτη και πελάτη του Έλον Μασκ, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη και τελικά την κατάκτηση του Άρη.

Την περίοδο του δημόσιου καβγά του με τον Μασκ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ακυρώσει την υποψηφιότητα του Άιζακμαν για να την επαναφέρει λίγους μήνες αργότερα, μετά την εξομάλυνση των σχέσεών του με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της SpaceX.

Η υποψηφιότητα του Άιζακμαν εγκρίθηκε την Τετάρτη με 67 ψήφους υπέρ έναντι 30 κατά, δύο εβδομάδες μετά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, στην οποία τόνισε ότι η NASA πρέπει να βιαστεί για να προλάβει την Κίνα πριν στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι το 2030. Υπέρ του διορισμού του ψήφισαν και 16 Δημοκρατικοί βουλευτές.

Ο Άιζακμαν, ο οποίος είχε προταθεί από τον ίδιο τον Μασκ, αναλαμβάνει επικεφαλής της μεγαλύτερης διαστημικής υπηρεσίας του κόσμου, στην οποία  όμως επέβαλε δραστικές περικοπές η κυβέρνηση Τραμπ. Το προσωπικό της μειώθηκε κατά 20% στους 14.000 εργαζομένους και το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης κατά 25% σε σχέση με το σύνηθες επίπεδο των 25 δισ. δολαρίων.

Δεκάδες επιστήμονες και αρκετοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για υποβάθμιση της NASA και κατάργηση δεκάδων ερευνητικών προγραμμάτων.

O Άιζακμαν, τρίτος από αριστερά, πέταξε για πρώτη φορά στο Διάστημα με πτήση της SpaceX το 2021 (Reuters)

O Άιζακμαν, τρίτος από αριστερά, πέταξε για πρώτη φορά στο Διάστημα με πτήση της SpaceX το 2021 (Reuters)

Ο Άιζακμαν έχει δηλώσει ότι στηρίζει το σχέδιο Artemis, τις πρώτες αποστολές ανθρώπων στη Σελήνη μετά το τέλος του προγράμματος Apollo στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Παράλληλα όμως στηρίζει το σχέδιο Μασκ για αποστολές ανθρώπων στον Άρη, καθώς και τη συνεργασία με εταιρείες όπως η SpaceX για ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και εξοικονόμηση δημόσιων πόρων.

H πρώτη προσσελήνωση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis προγραμματίζεται για το 2027, φαίνεται όμως ότι θα αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι το 2028 λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη του Starship, του νέου, γιγάντιου πυραύλου της SpaceX.

To σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάσουν στη Σελήνη και τεθούν σε τροχιά θα μετεπιβιβάζονται στο Starship της SpaceX για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Ο Άιζακμαν, ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Shift4Payments και ερασιτέχνης πιλότος με χιλιάδες ώρες πτήσης, ήταν ο χρηματοδότησης και ο διοικητής της πρώτης ιδιωτικής πτήσης στο Διάστημα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021 με μισθωμένο σκάφος της SpaceX.

Επέστρεψε στο Διάστημα το 2024 με νέα ιδιωτική αποστολή σε τροχιά, κατά την οποία έγινε ο πρώτος ιδιώτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο.

