Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Τρίτη στροφή 180 μοιρών και επανέφερε την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακαν, φίλου, συνεργάτη και πελάτη του Έλον Μασκ, για την ηγεσία της NASA, καθώς η υπηρεσία ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στη Σελήνη.

Ο Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχος του διαδικτυακού εμπορίου που πέταξε δύο φορές στο Διάστημα με ιδιωτικές αποστολές της SpaceX, είχε χάσει τη θέση του υποψήφιου διοικητή τον Μάιο, εν μέσω του δημόσιου καβγά ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μασκ.

Καθήκοντα προσωρινού διοικητή της NASA έχει αναλάβει έκτοτε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, με τον οποίο είχε συγκρουστεί ο Μασκ όταν ήταν ακόμα επικεφαλής της υπηρεσίας DOGE για μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Η NASA, με προσωπικό 18.000 ατόμων, αντιμετωπίζει δραστικές μειώσεις προσωπικού και κονδυλίων για τα επιστημονικά της προγράμματα στο πλαίσιο των περικοπών Τραμπ. Περίπου 4.000 εργαζόμενοι της υπηρεσίας εκτιμάται δέχτηκαν την πρόταση της κυβέρνησης για απόλυση με αποζημίωση.

Η επιστροφή του Άιζακμαν ως υποψηφίου έρχεται δύο εβδομάδες αφότου ο Ντάφι προσκάλεσε άλλες εταιρείες να ανταγωνιστούν με την SpaceX του Μασκ για την ανάπτυξη οχημάτων προσσελήνωσης για το πρόγραμμα Artemis.

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει το συμβόλαιό του με τη NASA, η SpaceX παρουσίασε στη συνέχεια ένα «απλοποιημένο» σχέδιο για την πρώτη προσσελήνωση, η οποία προγραμματίζεται για το 2027.

Οι αστροναύτες θα εκτοξεύονται με το νέο σκάφος Orion, στη συνέχει όμως θα επιβιβάζονται στο Starship της SpaceΧ για την τελική κάθοδο στην σεληνιακή επιφάνεια.

Η ανάπτυξη του Starship έχει αργήσει και ο Ντάφι δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε άλλες προτάσεις για να προλάβουν οι ΗΠΑ την Κίνα, η οποία σκοπεύει να στείλει αστροναύτες στο φεγγάρι το 2030.

Ο Μασκ αντέδρασε στις δηλώσεις του λέγοντας πως «ο άνθρωπος που ανέλαβε υπεύθυνος για το διαστημικό πρόγραμμα της Αμερικής δεν μπορεί να έχει διψήφιο IQ.

Έμπειρος πιλότος

Παρά την κόντρα, o Τραμπ επανέφερε την υποψηφιότητα Άιζακμαν.

«Απόψε βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να προτείνω τον Τζάρεντ Άιζακμαν, επιτυχημένο επιχειρηματικό ηγέτη, φιλάνθρωπο, πιλότο και αστροναύτη, ως Διοικητή της NASA» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Για τον διορισμό νέου διοικητή απαιτείται έγκριση της Γερουσίας, στην οποία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχει πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών.

Ο Άιζακμαν, ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Shift4Payments και ερασιτέχνης πιλότος με χιλιάδες ώρες πτήσης, ήταν ο χρηματοδότησης και ο διοικητής της πρώτης ιδιωτικής πτήσης στο Διάστημα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021 με μισθωμένο σκάφος της SpaceX.

Επέστρεψε στο Διάστημα το 2024 με νέα ιδιωτική αποστολή σε τροχιά, κατά την οποία έγινε ο πρώτος ιδιώτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο.

Λίγες ώρες πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την επαναφορά της υποψηφιότητάς του, ο Άιζακμαν επανέλαβε στο Χ τις προτεραιότητες για τη NASA που είχε παλαιότερα παρουσιάσει στη Γερουσία.

Μεταξύ άλλων έδωσε έμφαση στην εκτόξευση «περισσότερων αστροναυτών στο Διάστημα και σε πιο συχνή βάση».

Δήλωσε ακόμα ότι υποστηρίζει το πρόγραμμα Artemis προκειμένου «να προσδιοριστούν οι επιστημονικοί και οικονομικοί λόγοι, καθώς και οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, για την υποστήριξη μόνιμης σεληνιακής παρουσίας» πριν τελικά διατεθούν πόροι για πιο φιλόδοξα προγράμματα όπως οι πυρηνικοί κινητήρες.

Δήλωσε ακόμα ότι στηρίζει την «μεγιστοποίηση της εναπομείνασας ζωής» του γερασμένου Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος προγραμματίζεται να καταστραφεί πέφτοντας στην ατμόσφαιρα το 2030.